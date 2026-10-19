Hà Nội thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính

Theo đó, quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi gồm 11 ông (bà), trong đó: ông Nguyễn Quang Hiếu - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội là Trưởng ban; ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội là Phó Trưởng ban; 9 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của thành phố.

Tổ Thư ký cuộc thi gồm 21 ông (bà), trong đó: ông Lưu Kiếm Anh - Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ Hà Nội là Tổ trưởng; bà Trần Thị Minh Phương - Phó Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ Hà Nội là Tổ phó; 19 thành viên là đại diện sở, ban, ngành liên quan của thành phố.

Ban tổ chức trao Giải tập thể cho các đội Nhất, Nhì, Ba tại Chung khảo Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2025”. Ảnh: PV

Quyết định nêu rõ Ban Giám khảo có các nhiệm vụ: Tổ chức đánh giá, chấm điểm các bài dự thi theo kế hoạch, quy chế chấm thi, tiêu chí, thang điểm đã được phê duyệt bảo đảm minh bạch, khách quan, chính xác, đúng thời gian; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám khảo, thống nhất phương pháp, nội dung, nguyên tắc đánh giá, chấm điểm các bài dự thi; nghiên cứu, đánh giá bài dự thi về tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi, hiệu quả thực tiễn và khả năng áp dụng, nhân rộng trong thực hiện CCHC.

Đồng thời, tổ chức họp trao đổi thống nhất kết quả đánh giá, chấm điểm; xem xét, xử lý hoặc đề xuất xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình chấm thi theo quy chế chấm thi; lập danh sách bài dự thi, tập thể đủ điều kiện đề xuất xét giải; lựa chọn những ý tưởng, giải pháp có chất lượng, tính mới, tính khả thi, hiệu quả thực tiễn để đề xuất Ban tổ chức xem xét, quyết định danh sách vào vòng Chung khảo cuộc thi.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Tổ Thư ký là tham mưu Ban tổ chức xây dựng chương trình, nội dung, lịch trình tổ chức cuộc thi; chuẩn bị tài liệu, văn bản, điều kiện cần thiết phục vụ các cuộc họp, hoạt động đánh giá, chấm điểm, tổng kết, trao giải cuộc thi; tiếp nhận, tổng hợp, rà soát, phân loại bài dự thi do các cơ quan, đơn vị gửi về; lập danh sách bài dự thi, tác giả, nhóm tác giả và cơ quan, đơn vị tham gia; kiểm tra thành phần hồ sơ, hình thức, nội dung bài dự thi theo kế hoạch và quy chế chấm thi; tham mưu Ban Giám khảo tổ chức đánh giá, chấm điểm bài dự thi...

Tổ Thư ký cũng có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ Ban Giám khảo trong quá trình đánh giá, chấm điểm theo đúng tiêu chí, thang điểm, thời gian quy định; tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp kết quả chấm điểm của các thành viên Ban Giám khảo đầy đủ, chính xác, thống nhất; kịp thời báo cáo Ban Giám khảo trường hợp bài dự thi chưa được chấm, kết quả chấm thi có sai sót hoặc phát sinh vấn đề cần xử lý; tham mưu phương án xử lý theo quy chế chấm thi; tổng hợp kết quả chấm điểm, lập danh sách bài dự thi theo kết quả, tham mưu Ban Giám khảo xem xét những nội dung liên quan kết quả Cuộc thi và vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá, chấm điểm...

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, bố trí kinh phí hoạt động của Ban Giám khảo, Tổ Thư ký bảo đảm từ nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi và các nguồn hợp pháp khác.