Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú đến tháng 5/2027

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký Quyết định số 5066 ngày 17/9, thành lập bốn đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027. Thành viên các đoàn gồm đại diện các sở, ngành liên quan.

Học sinh Trường Tiểu học Thành Công (phường Giảng Võ) trong giờ ăn bán trú.

Theo quyết định, các đoàn sẽ kiểm tra đột xuất tại các xã, phường từ ngày 20/9/2026 đến hết 31/5/2027.

Phạm vi kiểm tra bao quát toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, từ lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp đến tiếp nhận, chế biến, vận chuyển và tổ chức ăn tại trường.

Trong đó, đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu phương án tổ chức bữa ăn, hồ sơ đánh giá, hợp đồng với năng lực thực tế của đơn vị cung cấp; kiểm tra nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nước uống, sữa, suất ăn sẵn và dịch vụ nấu ăn.

Bên cạnh đó, việc xây dựng, thực hiện thực đơn, định lượng, năng lượng và dinh dưỡng theo từng nhóm tuổi cũng được kiểm tra, cùng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường và cơ sở cung cấp.

Để phục vụ công tác kiểm tra, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội (HanoiCheck) được sử dụng làm công cụ đối chiếu.

Các đoàn sẽ đối chiếu hồ sơ, chứng từ, dữ liệu trên hệ thống với thực tế, đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Qua kiểm tra, những tồn tại sẽ được lập biên bản và yêu cầu khắc phục. Trường hợp vi phạm được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Kết quả kiểm tra được tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố.

Cùng với việc thành lập các đoàn kiểm tra, ngày 17/9, bà Vũ Thu Hà có văn bản yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục.

Theo chỉ đạo này, các sở, ngành và UBND xã, phường phải rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức bữa ăn, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân ở từng khâu; tăng cường giám sát và xử lý kịp thời vi phạm.

Về phía Sở Y tế được giao chủ trì kiểm tra phương án tổ chức bữa ăn, hồ sơ, hợp đồng, năng lực thực tế của đơn vị cung cấp, nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng và các điều kiện an toàn thực phẩm. Sở cũng theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra, bảo đảm đơn vị cung cấp thực hiện đúng cam kết.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hướng dẫn các trường xây dựng, phê duyệt, công khai và thực hiện thực đơn phù hợp lứa tuổi, mức tiền ăn, nhu cầu năng lượng, dinh dưỡng và điều kiện thực tế. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra và giám sát chất lượng bữa ăn.

Đối với hệ thống HanoiCheck, Sở Khoa học và Công nghệ được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung chức năng quản lý năng lực, công suất tối đa của đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và các thông tin liên quan. Mọi thay đổi về đơn vị cung cấp hoặc phương án tổ chức bữa ăn phải được cập nhật kịp thời.

Công tác phát hiện và xử lý vi phạm được giao cho công an thành phố chủ động thực hiện theo thẩm quyền đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lựa chọn, cung cấp thực phẩm, suất ăn và tổ chức bữa ăn bán trú.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường rà soát toàn bộ phương án tổ chức ăn bán trú. Trong đó, tập trung làm rõ mô hình cung ứng, năng lực đơn vị cung cấp, cũng như số lượng trường học và suất ăn thực tế.

Các địa phương đồng thời phải yêu cầu đơn vị cung cấp cam kết về năng lực, thường xuyên rà soát hợp đồng và chuẩn bị phương án thay thế nếu không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng hoặc vi phạm cam kết.

Phương án dự phòng phải xác định rõ đơn vị thay thế, nguồn thực phẩm, địa điểm và phương thức chế biến, vận chuyển, cung cấp suất ăn, bảo đảm bữa ăn của học sinh an toàn và liên tục.

Tại các trường, cơ sở giáo dục phải kiểm soát chặt thực đơn và suất ăn thực tế, từ nguồn thực phẩm, thời gian vận chuyển, giao nhận, định lượng đến chất lượng suất ăn, bảo đảm thống nhất giữa nội dung công khai và thực tế tổ chức.