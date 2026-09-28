Hà Nội: Tháng 9, lực lượng quản lý thị trường xử lý 430 vụ vi phạm, phạt hơn 5,09 tỷ đồng

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh QLTT

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 4.257 vụ, xử lý 4.201 vụ. Riêng kỳ báo cáo tháng 9/2026, có 426 vụ được kiểm tra, gồm 14 vụ kiểm tra theo kế hoạch định kỳ và 412 vụ kiểm tra đột xuất, chiếm khoảng 96,7%.

Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã xử lý 430 vụ. Trong đó 102 vụ phối hợp với cơ quan công an, 5 vụ phối hợp với các ngành chức năng khác, 11 vụ phối hợp liên ngành và chuyển 9 vụ sang cơ quan điều tra. Lũy kế 9 tháng, số vụ xử lý là 4.201 vụ. Trong đó có 1.174 vụ phối hợp với cơ quan công an, 30 vụ phối hợp với các ngành chức năng khác, 22 vụ phối hợp liên ngành và 69 vụ chuyển cơ quan điều tra.

Trong kỳ, trị giá hàng tịch thu là 465,905 triệu đồng; hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 2,357 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,093 tỷ đồng; tiền thu buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 8,101 triệu đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu 354,044 triệu đồng và tiền nộp phạt khác, tiền lãi đã nộp 453,208 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành tịch thu số hàng hóa trị giá hơn 14,56 tỷ đồng; 41,761 tỷ đồng hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả; 60,471 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính; 606,837 triệu đồng tiền thu buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp; 10,515 tỷ đồng tiền bán hàng hóa tịch thu và 681,055 triệu đồng tiền nộp phạt khác, tiền lãi đã nộp.

Xét theo hành vi, trong kỳ có 513 hành vi vi phạm bị xử lý, với tổng tiền thu nộp ngân sách nhà nước, phạt hành chính hơn 5,102 tỷ đồng và trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu, tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 2,823 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, số hành vi vi phạm là 5.218, tiền thu nộp ngân sách và phạt hành chính hơn 61 tỷ đồng, trị giá hàng hóa hơn 56,311 tỷ đồng.

Trong đó, hàng nhập lậu có 112 hành vi trong kỳ, tiền phạt 699,75 triệu đồng, trị giá hàng hóa 977,036 triệu đồng; lũy kế 1.190 hành vi, tiền phạt hơn 12,423 tỷ đồng, trị giá hàng hóa hơn 24,315 tỷ đồng.

Hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có 194 hành vi, tiền phạt hơn 2,249 tỷ đồng, trị giá hàng hóa hơn 1,388 tỷ đồng; lũy kế 1.606 hành vi, tiền phạt hơn 19,47 tỷ đồng, trị giá hàng hóa hơn 21,463 tỷ đồng.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có 44 hành vi, tiền phạt 300,35 triệu đồng, trị giá hàng hóa 415,803 triệu đồng; lũy kế 522 hành vi, tiền phạt hơn 5,255 tỷ đồng, trị giá hàng hóa hơn 9,453 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội, ghi nhận 11 hành vi liên quan hàng cấm, tiền phạt 57 triệu đồng, trị giá hàng hóa 36,201 triệu đồng; 1 hành vi vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, phạt 29,375 triệu đồng; 34 hành vi vi phạm về giá, phạt 35,25 triệu đồng; 15 hành vi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, phạt 162,5 triệu đồng; 25 hành vi trong lĩnh vực thương mại điện tử, phạt 467 triệu đồng; và 77 hành vi vi phạm khác trong kinh doanh, phạt 1,102 tỷ đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thị trường tháng 9 nhìn chung ổn định, nguồn cung hàng thiết yếu được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý trên diện rộng. Tuy nhiên, vi phạm vẫn tập trung ở hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm; đáng chú ý là thực phẩm, bánh Trung thu, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em.