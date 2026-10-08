Hà Nội thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở xã Thượng Phúc

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) Nguyễn Văn Triệu trao kinh phí của thành phố Hà Nội hỗ trợ gia đình anh Ngụy Hữu Hóa (xã Trực Cát, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Sỹ Nguyễn

Ngày 8-10, thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố Hà Nội giao về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra tại thôn La Phù (xã Thượng Phúc, Hà Nội), đoàn công tác của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) do ông Nguyễn Văn Triệu, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, đã trực tiếp về quê nhà của 2 nạn nhân tử vong để tổ chức thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ khẩn cấp của thành phố tới các gia đình.

Tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Ninh Bình, đoàn công tác đã đến từng gia đình nạn nhân để thăm hỏi, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của các lao động chính trong gia đình.

Đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ khẩn cấp theo quy định của thành phố Hà Nội với tổng kinh phí hỗ trợ và quà cho 2 gia đình là 67.600.000 đồng.

Trong đó, 32,5 triệu đồng hỗ trợ cho mỗi nạn nhân theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND (được HĐND thành phố Hà Nội ban hành ngày 2-6-2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, quy định các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô); 1,3 triệu đồng theo Điều 14 Nghị định 335/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21-8-2026, có hiệu lực từ ngày 5-10-2026, quy định chính sách trợ giúp xã hội, trong đó có nội dung về việc thăm hỏi, tặng quà đối tượng trợ giúp khẩn cấp, bị ảnh hưởng do hỏa hoạn.

Qua nắm bắt thực tế, hoàn cảnh gia đình của cả hai nạn nhân đều nhiều éo le, các con còn đang trong độ tuổi ăn học.

Trao kinh phí của thành phố Hà Nội hỗ trợ gia đình anh Đoàn Văn Toàn (xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Sỹ Nguyễn

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Triệu, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình; mong các gia đình sớm nén đau thương, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc, nuôi dạy các cháu ăn học nên người. Ông Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh, sự có mặt và hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang giá trị vật chất giúp vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia, tấm lòng nhân ái của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với những người không may gặp nạn trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 8-10-2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn hỏa tốc số 5125/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc. Theo đó, thành phố chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn theo đúng quy định. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào hồi 18h21 ngày 7-10-2026 tại nhà ông Nguyễn Ngọc Sang ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. Công trình xảy ra cháy là nhà 1 tầng, kết cấu khung, cột, kèo bằng thép. Vụ cháy đã khiến 2 người tử vong là anh Ngụy Hữu Hóa (sinh năm 1985) và anh Đoàn Văn Toàn (sinh năm 1980).