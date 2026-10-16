Hà Nội tham gia quảng bá sản phẩm OCOP tại Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: CTV.

Không gian được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP. Đây là sự kiện ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò tỉnh Lào Cai năm 2026.

Chương trình kéo dài từ ngày 16-10 đến 21-10-2026 được kỳ vọng góp phần gắn kết sản phẩm nông nghiệp, đặc sản vùng miền với phát triển du lịch tại các trung tâm du lịch cấp vùng.

Không gian quảng bá rộng khoảng 400 m² với 22 gian hàng của 21 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cà Mau.

Hàng chục tỉnh, thành phố tham gia quảng bá sản phẩm OCOP tại hội chợ. Ảnh: CTV.

Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu và đặc sản vùng miền tiêu biểu:Nước mắm Cát Hải; nước mắm, mắm tép Ba Làng; chả mực Hạ Long; yến sào Nha Trang; hành tỏi Lý Sơn; chè Thái Nguyên; cà phê Cư M’gar Đắk Lắk…

Một số nông sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu của Hà Nội tham gia tại Không quan quảng bá thuộc Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 như: sữa Ba Vì, cốm Mễ Trì... Đây là những sản phẩm OCOP tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô.

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại tỉnh Lào Cai năm 2026 được tổ chức nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu OCOP Việt Nam đối với du khách trong nước và quốc tế, mở rộng thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của các địa phương.