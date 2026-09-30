Hà Nội - Thái Nguyên kết nối tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các HTX và doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì mẫu mã và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực.

Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn trong tiếp cận thị trường, tìm đầu ra và thảo luận giải pháp liên kết chuỗi giá trị, thúc đẩy đưa nông sản, hàng hóa OCOP vào các kênh phân phối, siêu thị lớn.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các sản phẩm OCOP, đặc sản của Hà Nội và Thái Nguyên được trưng bày, giới thiệu, tạo điều kiện để các HTX, doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm, nhu cầu thị trường và cơ hội hợp tác.

Đại biểu hợp tác xã thành phố Hà Nội giới thiệu sản phẩm chủ lực tại Hội nghị.

Thông qua trao đổi, đối thoại trực tiếp, các HTX có thêm cơ hội kết nối với đơn vị phân phối, nhà bán lẻ của Hà Nội và Thái Nguyên, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hoạt động này cũng góp phần tăng cường liên kết giữa các HTX, doanh nghiệp hai địa phương, tạo cơ sở để tiếp tục hợp tác sản xuất, tiêu thụ hàng hóa thời gian tới.