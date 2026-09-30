Hà Nội - Thái Nguyên kết nối tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã
Ngày 30-9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Hà Nội phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, trưng bày, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và kết nối hợp tác giữa các HTX, doanh nghiệp của hai địa phương.
Tại Hội nghị, đại diện các HTX và doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì mẫu mã và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực.
Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn trong tiếp cận thị trường, tìm đầu ra và thảo luận giải pháp liên kết chuỗi giá trị, thúc đẩy đưa nông sản, hàng hóa OCOP vào các kênh phân phối, siêu thị lớn.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các sản phẩm OCOP, đặc sản của Hà Nội và Thái Nguyên được trưng bày, giới thiệu, tạo điều kiện để các HTX, doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm, nhu cầu thị trường và cơ hội hợp tác.
Thông qua trao đổi, đối thoại trực tiếp, các HTX có thêm cơ hội kết nối với đơn vị phân phối, nhà bán lẻ của Hà Nội và Thái Nguyên, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Hoạt động này cũng góp phần tăng cường liên kết giữa các HTX, doanh nghiệp hai địa phương, tạo cơ sở để tiếp tục hợp tác sản xuất, tiêu thụ hàng hóa thời gian tới.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/ha-noi-thai-nguyen-ket-noi-tieu-thu-san-pham-hop-tac-xa