Chiều 17/11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Quang Thái).

Cuộc họp tập trung vào tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội tại các vụ việc liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Đồng thời, rà soát các dự án chậm triển khai, quản lý tài sản công, thực hiện kết luận thanh tra, các dự án BT và tháo gỡ vướng mắc để đưa Cụm công nghiệp CN3 Sóc Sơn vào hoạt động.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tồn đọng, không để kéo dài, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với ba vụ án đã giải quyết xong; đồng thời yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết, bảo đảm tiến độ đối với 5 vụ án còn lại.

Đặc biệt, đối với việc giải quyết các vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Văn bản số 1422-CV/TU ngày 30/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về giải quyết tồn tại, vi phạm tại một số công trình, dự án trên địa bàn.

Đảng ủy UBND thành phố được giao chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 6301 ngày 17/11/2026 thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND. Trong đó, cần tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về Nghị quyết, Kế hoạch và phương án triển khai; khẩn trương ban hành bộ tài liệu hỏi - đáp, làm rõ các tiêu chí, điều kiện, đối tượng, cơ chế, chính sách đền bù, bồi thường, hỗ trợ theo Nghị quyết.

Một nội dung quan trọng được yêu cầu công khai là số lượng công trình, tòa nhà, căn hộ được tiếp tục tồn tại hoặc thuộc diện phải di dời. Việc cung cấp thông tin cần bảo đảm chính xác, minh bạch, giúp người dân nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm trong quá trình triển khai xử lý các tồn tại, vi phạm.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan báo chí Trung ương và Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan về nội dung Nghị quyết. Các cơ quan báo chí thành phố được yêu cầu sử dụng thông tin, số liệu chính thức, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến quyền lợi của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Quang Thái).

Đối với các dự án chậm triển khai, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố hoàn thành rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trước ngày 31/12/2026.

Thành phố cần hoàn thiện thủ tục, khởi công 40 dự án đã tháo gỡ vướng mắc; kiểm đếm tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm khó khăn tại 191/300 dự án còn vướng mắc. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tại những dự án đầu tư công chậm tiến độ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026 đối với 171/266 dự án.

Về quản lý, sử dụng trụ sở công và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước, UBND thành phố được yêu cầu chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại theo Kế hoạch số 94/KH-UBND và 107/KH-UBND, tránh để tài sản công bị bỏ không, sử dụng kém hiệu quả, phát sinh nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Đối với 6 vụ việc, kết luận thanh tra còn lại theo kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo về tiến độ giải quyết.

Bí thư Thành ủy yêu cầu trực tiếp nghe và cho ý kiến giải quyết hằng tuần đối với các điểm nghẽn, không để tình trạng văn bản qua lại kéo dài. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo các sở, ngành và UBND các phường liên quan khi để chậm tiến độ 14 nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ đạo.

Đối với việc triển khai các dự án BT trên địa bàn thành phố, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giao đất đối ứng, xử lý dứt điểm những tồn tại về quyết toán dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện.