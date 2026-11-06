Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Sáng 6/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND TP thường kỳ tháng 11/2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND TP.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, công tác tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã đạt một số kết quả tích cực. Đến nay, thành phố đã xử lý dứt điểm 143/300 dự án chậm triển khai; 157 dự án còn lại đã được xác định phương án xử lý cụ thể.

Tính đến ngày 31/10, giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2026. Ảnh: Hải Lê.

Kết quả này cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc rà soát, phân loại và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng. Tuy nhiên, số lượng dự án còn phải xử lý vẫn lớn, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc quyết liệt, không để tình trạng chậm triển khai kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, kết quả của Hà Nội còn khiêm tốn so với quy mô chung của cả nước. Thành phố chưa thu hút được các dự án lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như kỳ vọng.

Nhiều dự án, công trình đã được tập trung chỉ đạo nhưng chưa triển khai đầy đủ, thậm chí chưa được đưa vào thực hiện. Đối với nhà ở xã hội, dù khối lượng nhiệm vụ đặt ra rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, số lượng dự án thực sự được triển khai vẫn còn hạn chế, nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án chậm triển khai trở lại thực hiện, đồng thời kiên quyết xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu.

Thành phố đã rà soát, lập danh mục các dự án chậm triển khai, xác định định hướng và phương án xử lý đối với từng dự án. Nhiều dự án đã được tháo gỡ, từng bước đưa trở lại thực hiện. Tuy nhiên, tháng 11/2026 được xác định là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu. Đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

“Việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai nhằm đưa quỹ đất đã giao nhưng không được sử dụng trở lại phục vụ phát triển. Thành phố sẽ kiên quyết thu hồi để tổ chức triển khai các dự án mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. Ảnh: Hải Lê

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời là kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Hà Nội. Tại các buổi làm việc với thành phố, lãnh đạo Trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh kỳ vọng đến năm 2030, Thủ đô có 5 tuyến đường sắt đô thị được hoàn thành. Khi các tuyến đường này đi vào hoạt động, hệ thống giao thông công cộng và diện mạo đô thị Hà Nội sẽ có những thay đổi quan trọng.

Vì vậy, thành phố phải tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các dự án. Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết đã được cấp có thẩm quyền thông qua, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan không để xảy ra tình trạng chần chừ, kéo dài, khẩn trương bắt tay vào thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đã xác định.

Đáng chú ý, phạm vi triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị liên quan đến nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Do đó, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phải chủ động phối hợp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan, trước mắt là công tác chuẩn bị mặt bằng, vị trí nhà ga và những điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn và cơ quan tài chính nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, cơ chế triển khai, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ.