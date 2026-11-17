Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm 191/300 dự án còn khó khăn, vướng mắc
Chiều 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã chủ trì phiên họp về tiến độ, kết quả giải quyết: các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, kết quả rà soát và tiến độ thực hiện các kết luận Thanh tra của Ban Chỉ đạo Trung ương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tap-trung-xu-ly-dut-diem-191-300-du-an-con-kho-khan-vuong-mac-246261117191620863.htm