Chính phủ ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho EVN, trong đó đáng chú ý là cho phép phân bổ chi phí đầu tư, chênh lệch tỷ giá tối đa 5 năm và sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý chi phí tại các dự án điện không thể tiếp tục triển khai do thay đổi quy hoạch, chính sách.