Sáng 17/11, tại xã Đoài Phương, Tổ đại biểu số 14 HĐND TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 9 cử tri các xã, phường gồm Đoài Phương, Sơn Tây, Tùng Thiện đã nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các vấn đề dân sinh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND.

Thay mặt Tổ đại biểu số 14, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời khẳng định, thành phố sẽ tiếp thu, xem xét các kiến nghị, không chỉ giải quyết từng vụ việc cụ thể mà còn nghiên cứu nhân rộng thành các cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ông Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, với mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1% và định hướng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

Qua đánh giá 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả quý sau tốt hơn quý trước. Đáng chú ý, đến hết tháng 10/2026, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Trung ương giao. Trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục bổ sung nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.

Về phát triển hạ tầng, thành phố tập trung triển khai các dự án đường vành đai, cầu vượt sông Hồng và đường sắt đô thị. Đặc biệt, nhiều dự án cầu qua sông Hồng đã được khởi công, triển khai quyết liệt, dự kiến một số công trình hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028. Các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5 cũng được thúc đẩy sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cử tri nêu câu hỏi với lãnh đạo TP Hà Nội.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Việc đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao trong những năm tới.

Đối với các điểm nghẽn, ông Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội đang tập trung xử lý những vấn đề về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và ngập úng.

Tại khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, thành phố quan tâm giải quyết tình trạng tồn tại kéo dài tại các bãi rác, từng bước cải thiện chất lượng môi trường. Thành phố đang xây dựng phương án xử lý triệt để các bãi rác tồn đọng, đồng thời nghiên cứu triển khai dự án hợp tác công tư xử lý rác chôn lấp tại bãi rác Xuân Sơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, thành phố đặc biệt quan tâm đến tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của 3 xã, phường. Qua các ý kiến phát biểu của cử tri, thành phố ghi nhận nhiều vấn đề đã được tổng hợp, báo cáo tại hội nghị. Với trách nhiệm của UBND thành phố, đồng chí trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Đối với kiến nghị liên quan đến dự án đường trục Tây Thăng Long, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định đây là tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng, đang được thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố.

Thành phố ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của người dân đối với dự án, đồng thời tiếp thu những ý kiến còn băn khoăn về phương án hướng tuyến và phạm vi giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát lại phương án hướng tuyến; đánh giá toàn diện trên các phương diện thực tiễn, kinh tế - xã hội và kỹ thuật.

Sau khi rà soát, các cơ quan phải trao đổi, thông tin đầy đủ để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân trước khi tổ chức triển khai. Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn các hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng chia sẻ, đồng thuận và chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.