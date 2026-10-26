Hà Nội tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường việc làm

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, thời gian qua, đơn vị triển khai số hóa mạnh mẽ với việc đưa 9 nhóm dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động, giúp giảm tải thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Hệ sinh thái Cổng thông tin việc làm Hà Nội (ra mắt tháng 12.2025) hiện được tích hợp 15 phân hệ nghiệp vụ, phục vụ đồng thời 3 nhóm người dùng (nhà tuyển dụng, người tìm việc và cơ sở đào tạo). Cổng việc làm đã triển khai hệ thống theo dõi ứng viên theo quy trình 6 bước, có cơ chế đánh giá hai chiều giữa người lao động và doanh nghiệp sau tuyển dụng.

Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Mỗi năm, qua các phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 20.000 lượt người lao động. Riêng 9 tháng đầu năm 2026 đã giải quyết việc làm cho 161.000 người; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho trên 51.000 người.

Bên cạnh đó, Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia; tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực; tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

Hoạt động trọng tâm nữa là tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và giới thiệu lao động cho người sử dụng lao động; thu thập, phân tích, lưu trữ và cung cấp thông tin về thị trường lao động. Đồng thời, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dịch vụ việc làm, quản lý thị trường lao động và vận hành sàn giao dịch việc làm, ông Vũ Quang Thành cho hay đến nay, Trung tâm đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung theo 4 nhóm: Hồ sơ người tìm việc, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, thông tin cơ sở đào tạo và dữ liệu thị trường lao động (cung - cầu, tiền lương, xu hướng ngành nghề).