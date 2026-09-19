Hà Nội tập trung ứng phó mưa lũ, hỗ trợ người dân

Vận chuyển thuốc men hỗ trợ người dân khu vực bị ngập tại xã Xuân Mai. Ảnh: Trạm Y tế xã Xuân Mai

Hơn 7.000 hộ dân bị ảnh hưởng

Số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ 16h ngày 18-9 đến 5h30 sáng nay (19-9), trên địa bàn Hà Nội có mưa nhỏ. Lượng mưa chỉ phổ biến dưới 0,5mm.

Sáng nay, mực nước trên nhiều tuyến sông tiếp tục biến đổi theo xu thế xuống, nhưng vẫn ở mức cao. Hồi 7h, mực nước sông Bùi, sông Tích vẫn trên báo động III; sông Đáy, sông Nhuệ, sông Mỹ Hà đang trên báo động II.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Trần Thanh Mẫn cho biết, mưa lớn và lũ lên trên các tuyến sông đang ảnh hưởng đến hơn 7.000 hộ dân, chủ yếu tại các xã: Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị…

Hiện nay, 442 hộ gia đình với khoảng 1.700 người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, đang được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, riêng xã Trần Phú có 145 hộ dân phải di dời.

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đang được vận hành tiêu thoát nước, chống ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Cũng theo đại diện Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, mặc dù lượng mưa giảm nhưng lũ trên một số tuyến sông vẫn ở mức cao. Tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra tại nhiều xã, phường. Hiện, gần 3.700 hộ dân nhà ở vẫn bị ngập nước.

Mưa lũ cũng khiến hơn 32km đê, bờ bao bị ngập, tràn; gây sạt lở hàng ngàn mét bờ sông, bờ suối; khiến bờ kênh thủy lợi bị ngập, tràn hơn 41km. Cùng với đó là 9 nhà trạm bơm, 7 cơ sở giáo dục và nhiều nhà văn hoá ngập lụt…

Chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Trước diễn biến thiên tai cực đoan, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chủ động công tác ứng phó từ sớm, từ xa, theo phương châm “bốn tại chỗ”, trên tinh thần không chủ quan.

Cùng với kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo ứng phó với diễn biến mưa lũ, những ngày qua, lãnh đạo Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ. Ảnh: Phương Liên.

Trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt của thành phố, hiện nay các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường đang tích cực triển khai công tác ứng phó mưa lũ. Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị bố trí lực lượng thường trực tại điểm trọng yếu để mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối nhằm hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Theo Chủ tịch Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy Trần Đình Cường, đơn vị đang chỉ đạo các xí nghiệp vận hành tổng số 67 trạm bơm, với 240 tổ máy các loại. Đồng thời, duy trì ứng trực 24/24h để chủ động ứng phó với sự cố thiên tai ngay từ giờ đầu.

Tính trên bình diện toàn thành phố, hiện nay, 198 trạm bơm với 793 tổ máy các loại, đang tích cực được bốn doanh nghiệp thuỷ lợi tích cực vận hành. Tổng công suất tiêu thoát nước hơn 2,4 triệu m3/h, góp phần chống ngập hiệu quả cho các khu dân cư, xứ đồng, đường giao thông…

Tại các xã, phường, công tác ứng phó cũng được triển khai rốt ráo. Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tống Văn Thái cho biết, để bảo đảm an toàn, địa phương đã chủ động sơ tán 38 hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ sông Bùi. Cùng với đó là bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân phải di dời tránh lũ.

Cùng với xã Quảng Bị, các xã, phường trên địa bàn Hà Nội cũng đang duy trì công tác trực ban nghiêm túc 24/24h để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó với các sự cố, thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở đất ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước, nhân dân trong đợt mưa lũ đang diễn ra.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong 1-2 ngày tới, trên địa bàn Hà Nội sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong những ngày mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.