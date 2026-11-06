Hà Nội tập trung triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị, thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 6/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11/2026, xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong hai tháng cuối năm 2026.

Kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có sự cải thiện qua từng quý. Kết quả quý II tích cực hơn quý I, quý III tiếp tục có chuyển biến so với 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, trong tháng 10, hoạt động sản xuất, kinh doanh và các ngành, lĩnh vực tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên họp

Đáng chú ý, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công cơ bản hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa quy mô lớn được tổ chức đã góp phần tạo nguồn thu, thúc đẩy phát triển kinh tế. Hoạt động văn hóa, du lịch cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, phù hợp với định hướng của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, kết quả của Hà Nội còn khiêm tốn so với quy mô chung của cả nước; thành phố chưa thu hút được những dự án lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như kỳ vọng.

Một số dự án, công trình dù đã được tập trung chỉ đạo nhưng tiến độ triển khai còn chậm, thậm chí chưa được đưa vào thực hiện. Đối với nhà ở xã hội, dù khối lượng nhiệm vụ đặt ra rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, số lượng dự án thực sự được triển khai vẫn còn hạn chế, nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh là tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án chậm triển khai trở lại thực hiện; đồng thời kiên quyết xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu.

Thời gian qua, Hà Nội đã rà soát, lập danh mục các dự án chậm triển khai, xác định định hướng và phương án xử lý đối với từng dự án. Nhiều dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, từng bước khôi phục tiến độ. Tuy nhiên, tháng 11/2026 được xác định là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu. Đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

“Việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai nhằm đưa quỹ đất đã giao nhưng không được sử dụng trở lại phục vụ phát triển. Thành phố sẽ kiên quyết thu hồi để tổ chức triển khai các dự án mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng”, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Tập trung triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời là kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Quang cảnh phiên họp

Theo Chủ tịch UBND thành phố, tại các buổi làm việc với Hà Nội, lãnh đạo Trung ương nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị. Khi các tuyến đi vào hoạt động, hệ thống giao thông công cộng và diện mạo đô thị của thành phố sẽ có những thay đổi quan trọng.

Vì vậy, Hà Nội phải tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các dự án. Đối với những chủ trương, nghị quyết đã được cấp có thẩm quyền thông qua, các cơ quan liên quan cần nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, không để xảy ra tình trạng chần chừ, kéo dài, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đã xác định.

Do phạm vi triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị liên quan đến nhiều xã, phường, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương có tuyến đi qua chủ động phối hợp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trước mắt, cần chuẩn bị mặt bằng, vị trí nhà ga và các điều kiện cần thiết để phục vụ triển khai dự án.

Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn và cơ quan tài chính nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, cơ chế triển khai, bảo đảm tiến độ các dự án.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, việc triển khai đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị không chỉ có ý nghĩa trong phát triển hạ tầng giao thông mà còn tạo tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của Thủ đô.

Nhấn mạnh phiên họp tháng 11 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu thời điểm thành phố bước vào giai đoạn cuối thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.