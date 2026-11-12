Hà Nội tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ 14 dự án PPP

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm và dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP). Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ trụ sở UBND thành phố đến các xã, phường có dự án đi qua.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Viết Thành).

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, kể từ khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, thành phố đã triển khai 14 dự án PPP, gồm các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư.

Trong đó, có 12 dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và hai dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Hai dự án BOT gồm Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Dự án Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Đáng chú ý, trong tổng số 14 dự án, mới có bốn dự án đã ký hợp đồng và đang triển khai thực hiện; hai dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng chưa ký hợp đồng; 8 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương đã trao đổi, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Những vướng mắc được tập trung làm rõ liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xác định quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, các dự án BT được thành phố lựa chọn đều có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhất là các thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn đánh giá, khối lượng công việc thành phố đang triển khai rất lớn, với 12 dự án BT và hai dự án BOT. Qua rà soát, phần lớn dự án có chuyển biến tích cực, song một số công trình vẫn chậm do vướng mắc về mặt bằng, quy hoạch và thủ tục quỹ đất thanh toán.

Ông Dương Đức Tuấn lưu ý, việc xác định quỹ đất thanh toán phải được thực hiện ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, gắn với chủ trương đầu tư, giá trị dự án và phương án thanh toán. Các sở, ngành cần chủ động rà soát, hoàn thiện thủ tục, tránh phát sinh vướng mắc khi ký kết hợp đồng, bảo đảm các dự án được triển khai đồng bộ, đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Viết Thành).

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các dự án PPP đang triển khai có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, tuyến kết nối sân bay, trục giao thông quốc lộ 1A đến các dự án môi trường.

Thời gian qua, thành phố đã chủ động vận dụng các quy định pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy triển khai dự án, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, nhất là lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục và xác định rõ nội dung liên quan, các bên cần nhanh chóng ký kết hợp đồng, xác lập cụ thể quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Đối với các dự án cấp thiết, trong đó có những dự án xử lý nước thải, thành phố yêu cầu sớm hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng và triển khai đồng bộ. Các sở, ngành, ban quản lý dự án và nhà đầu tư phải cụ thể hóa cam kết bằng hợp đồng, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ của từng bên.

Đặc biệt, đối với các xã, phường có dự án đi qua, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, không để vướng mắc tại địa phương ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong đó, Dự án trục không gian quốc lộ 1A là công trình được chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương đến thành phố. Hà Nội đặt yêu cầu bảo đảm tiến độ triển khai kết nối dọc quốc lộ 1A đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố giao đẩy nhanh công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch đi trước một bước; khẩn trương hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu khả thi, phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Riêng Dự án trục không gian quốc lộ 1A, cần quan tâm phương án tái định cư tại chỗ để tạo thuận lợi cho người dân.

Với Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, thành phố yêu cầu chủ động tính toán quỹ đất phục vụ tái định cư trên cơ sở quy hoạch phân khu đã triển khai. Bên cạnh tái định cư tập trung, cần nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ tại các xã, phường, góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Thành phố giao Sở Tài chính tiếp tục làm đầu mối theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai các dự án PPP; định kỳ cập nhật tiến độ, báo cáo UBND thành phố và tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tình hình thực hiện cũng phải được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, đôn đốc.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý dự án, nhà đầu tư và chính quyền xã, phường nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt thực hiện từng nhiệm vụ. Mục tiêu là sớm hoàn thiện thủ tục, ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng và triển khai các dự án đúng quy định, tiến độ, bảo đảm hiệu quả đầu tư.