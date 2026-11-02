Hà Nội: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đường nối Đỗ Đức Dục-Mễ Trì

Sau gần 10 năm khởi công, dự án thi công tuyến phố Đồng Me tới nay chưa thể về đích. (Ảnh chụp chiều 2/11/1026)

Dự án kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh

Dự án đường nối Đỗ Đức Dục-Mễ Trì, còn gọi là tuyến phố Đồng Me, thuộc phường Từ Liêm (Hà Nội), có chiều dài 828m, mặt cắt ngang từ 30m đến 45m. Công trình được khởi công từ năm 2017, với mục tiêu góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía tây Hà Nội.

Ban đầu, dự án do Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm (cũ) làm chủ đầu tư. Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm tiếp tục triển khai.

Đơn vị thi công dự án cầm chừng, nguyên nhân chính vướng mắc tại khâu giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, công trình vẫn chưa thể hoàn thành. Tiến độ kéo dài khiến nhiều hạng mục chưa được triển khai đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân chiều 2/11 cho thấy, tại khu vực dự án, một số đoạn mặt đường và vỉa hè đã hoàn thiện, được tổ chức giao thông, nhưng liền kề vẫn là những khu vực quây rào chắn, vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, mặt bằng chưa được bàn giao. Sự thiếu đồng bộ giữa các đoạn tuyến khiến việc lưu thông gặp khó khăn, đồng thời ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Trong đó đoạn từ ngõ 45 phố Đồng Me đến cổng làng Mễ Trì Hạ hiện vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tuyến đường hiện hữu nhỏ hẹp, xuống cấp, trong khi mật độ phương tiện qua lại ngày càng tăng, gây nhiều bất tiện cho người dân.

Việc thi công kéo dài đã gây sự bất tiện di chuyển của người dân khu vực.

Cùng với những bất cập về giao thông, tình trạng dự án kéo dài còn ảnh hưởng đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Rác thải, phế liệu xây dựng và nước đọng tại khu vực gây ô nhiễm; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, mặt bằng để kinh doanh làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Là người sinh sống tại khu tái định cư Đồng Me gần 20 năm, ông Nguyễn Huy Nam cho biết, gia đình ông đã chứng kiến dự án triển khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Ông Nam bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn thành công trình, để người dân có tuyến đường khang trang, thuận tiện đi lại, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khắc phục tình trạng rác thải và ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công

Người dân khu vực dự án tuyến phố Đồng Me mong mỏi dự án sớm hoàn thành để thuận tiện giao thông và không phải chịu đựng những bất tiện của 1 dự án đang thi công.

Trước những khó khăn, bất cập kéo dài và nguyện vọng của người dân, thời gian gần đây, công tác triển khai dự án đã có những chuyển biến tích cực.

Tại khu vực phố Đồng Me giao với đường Mễ Trì, một phần công trường đã được quây tôn để phục vụ thi công. Nhiều cống hộp bê-tông được tập kết tại hiện trường, bên cạnh những đoạn cống cũ đã để ngoài trời trong thời gian dài. Sau thời gian đình trệ, máy ủi đã hoạt động trở lại, triển khai đào hệ thống cống và san gạt mặt bằng.

Theo chính quyền địa phương, công tác giải phóng mặt bằng hiện là một trong những khó khăn cần tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ chung của dự án. Địa phương đang tiếp tục vận động 5 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, tạo sự đồng thuận và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Từ Liêm cho biết, hiện dự án đang triển khai lắp đặt cống và làm cốt nền đường. Cùng với việc tổ chức thi công các hạng mục, phường đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 21 hộ còn lại.

Bà Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh, khi có mặt bằng sạch, địa phương sẽ triển khai thi công đồng bộ và quyết tâm hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.