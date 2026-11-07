Hà Nội tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn, tạo chuyển biến từ những việc cụ thể

Những kết quả này cho thấy nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn đang từng bước được cụ thể hóa bằng công trình, giải pháp và trách nhiệm của từng cấp, ngành...

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Tại tuyến đường Sùng Khang, đoạn từ trạm điện đến Trường THPT Thượng Cát, tình trạng đất, cát rơi vãi trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng từng gây ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ học sinh đến trường.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Hạ tầng, đô thị và Môi trường phường Thượng Cát đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục.

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Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, đô thị và Môi trường phường Thượng Cát cho biết, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ đối với những vi phạm được ghi nhận, đồng thời yêu cầu đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển vật liệu.

Ở lĩnh vực môi trường, thành phố đang tìm phương án xử lý lượng rác tồn lưu lớn tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Phương án được đề xuất là ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện, kết hợp phân loại, thu hồi tài nguyên và hoàn nguyên mặt bằng. Đây là bước nghiên cứu, đề xuất nhằm xử lý một vấn đề môi trường kéo dài, có quy mô lớn.

Trong lĩnh vực giao thông, việc hoàn trả nút giao lên cầu Thăng Long sớm hơn kế hoạch cũng là một kết quả đáng ghi nhận. Việc khôi phục nút giao góp phần đưa hoạt động lưu thông trở lại bình thường, giảm ảnh hưởng của quá trình thi công đến người tham gia giao thông.

Trước đó, cầu Thăng Long cũng đã được thông xe trở lại sớm hơn tiến độ dự kiến. Những công việc tưởng như riêng lẻ này đều hướng tới mục tiêu hạn chế thời gian gián đoạn giao thông, giảm áp lực cho các tuyến đường và khu vực kết nối.

Từ những sự việc cụ thể trên có thể thấy, việc giải quyết các điểm nghẽn không chỉ được đặt ra ở cấp thành phố, mà còn được triển khai thông qua hoạt động kiểm tra, xử lý tại địa bàn cơ sở, đẩy nhanh tiến độ công trình và tìm kiếm giải pháp đối với những vấn đề tồn đọng.

Đây cũng là tinh thần trong Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 26-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giải quyết 5 điểm nghẽn: Ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm.

Những kết quả đáng ghi nhận

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội, công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết các điểm nghẽn được triển khai gắn với yêu cầu rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ và kết quả đầu ra. Thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý trực tiếp các vấn đề phát sinh, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (phường Tùng Thiện). Ảnh: Hoàng Văn

Trong lĩnh vực giao thông, kết quả nổi bật là đã giải quyết 42/51 điểm ùn tắc; số vụ tai nạn giao thông giảm 17,58%. Đây là những con số có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, trong khi nhiều công trình hạ tầng lớn đang được triển khai đồng thời trên địa bàn.

Cùng với xử lý các điểm ùn tắc cụ thể, thành phố tập trung đầu tư, hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối. Đến hết tháng 10-2026, 13/14 dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội đã được khởi công trên thực địa; 8/14 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó có các dự án cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, trục hướng tâm và những công trình kết nối quan trọng. Đây là những dự án có vai trò mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực và từng bước giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu.

Đối với điểm nghẽn úng ngập, 10 dự án, công trình khẩn cấp đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Việc bổ sung các công trình thoát nước, điều tiết và tiêu thoát nước góp phần tăng năng lực ứng phó với tình trạng úng ngập tại những khu vực thường xuyên chịu áp lực khi mưa lớn. Cùng với các công trình đã hoàn thành, thành phố tiếp tục triển khai những dự án hồ điều hòa và hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt, hướng tới giải pháp có tính liên kết, lâu dài thay vì chỉ xử lý tình huống khi xảy ra mưa lớn.

Một trong những kết quả đáng chú ý khác thuộc lĩnh vực môi trường là hạ tầng thu gom, xử lý nước thải. Hiện, thành phố có 8 nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động. Đặc biệt, việc đưa Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vào vận hành đã nâng tổng công suất xử lý nước thải toàn thành phố lên 591.900m³/ngày đêm, đáp ứng 52,8% lượng nước thải đô thị. Tại lưu vực 4 dòng sông nội đô gồm: Tô Lịch, Lừ, Sét và Kim Ngưu, tỷ lệ xử lý nước thải đạt khoảng 87%.

Những con số này cho thấy năng lực xử lý nước thải đã được cải thiện đáng kể, tạo cơ sở để từng bước giảm lượng nước thải chưa qua xử lý xả ra môi trường. Các dự án thu gom, xử lý nước thải trên những lưu vực sông nội đô tiếp tục được đẩy nhanh; riêng hệ thống thu gom nước thải sông Lừ dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Đây là nhóm công trình đòi hỏi thời gian đầu tư dài, song có tác động trực tiếp đến chất lượng môi trường nước và đời sống dân cư.

Với điểm nghẽn trật tự đô thị, việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại các công trường xây dựng, hoạt động vận chuyển vật liệu, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cần được duy trì thường xuyên. Những trường hợp để vật liệu rơi vãi, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng an toàn giao thông như tại phường Thượng Cát cho thấy vai trò của chính quyền cơ sở trong tiếp nhận phản ánh, kiểm tra và yêu cầu khắc phục ngay tại địa bàn. Cùng với xử lý vi phạm, việc tổ chức lại không gian công cộng, duy trì vệ sinh đường phố và kiểm soát hoạt động kinh doanh trên vỉa hè là những nhiệm vụ cần được thực hiện liên tục.

Đối với an toàn thực phẩm, đây là điểm nghẽn gắn trực tiếp với sức khỏe người dân, đòi hỏi sự phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý nguồn cung, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh, giám sát bếp ăn tập thể và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Việc xác định đây là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm thể hiện yêu cầu không chỉ xử lý vi phạm khi đã phát sinh, mà còn tăng cường phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ từ sớm.

Có thể thấy, kết quả giải quyết 5 điểm nghẽn không chỉ được phản ánh qua một vài công trình hay một đợt kiểm tra, mà còn thể hiện ở việc thành phố từng bước bổ sung hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý và đưa trách nhiệm xử lý vấn đề đến từng địa bàn.

Từ giao thông, thoát nước đến xử lý nước thải, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm, mỗi lĩnh vực đều cần những giải pháp riêng nhưng có mối liên hệ chặt chẽ trong mục tiêu chung là nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tiếp tục làm rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ

Trong 2 tháng cuối năm 2026, UBND thành phố xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, công trình hạ tầng trọng điểm và những nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến trực tiếp đối với đời sống dân sinh.

Theo đó, Sở Xây dựng, các ban quản lý dự án và UBND cấp xã được yêu cầu tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp trên phần mặt bằng đã bàn giao; quản trị tiến độ theo đường găng, ưu tiên các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, công trình chống ngập, xử lý nước thải và nhà ở xã hội.

Trung tâm thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Một yêu cầu đáng chú ý là tiến độ thực hiện phải được theo dõi bằng khối lượng thi công, nghiệm thu và thanh toán thực tế; không đánh đồng kết quả giải ngân với giá trị xây lắp. Các đơn vị liên quan phải báo cáo hằng tuần về khối lượng thực hiện, khó khăn phát sinh và những nội dung cần cấp có thẩm quyền quyết định. Cách làm này nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hạn chế tình trạng công trình chậm tiến độ do thiếu sự phối hợp hoặc chậm xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đối với giao thông, bên cạnh việc tiếp tục xử lý những điểm ùn tắc còn lại, thành phố cần đẩy nhanh các dự án vành đai, cầu vượt sông Hồng và đường sắt đô thị. Đây là những công trình có ý nghĩa lâu dài đối với tổ chức không gian giao thông của Thủ đô. Việc thi công cần được tổ chức khoa học, phối hợp chặt chẽ với điều tiết giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Trong lĩnh vực chống úng ngập, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình thoát nước, đặc biệt là hồ điều hòa Liên Mạc 1 và hồ điều hòa Chèm; gắn tiến độ thi công với nghiệm thu, thanh toán và thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả.

Với môi trường, cần tiếp tục hoàn thiện các dự án thu gom, xử lý nước thải, đồng thời triển khai những phương án xử lý chất thải phù hợp, bảo đảm yêu cầu về công nghệ và môi trường. Việc xử lý các điểm tồn lưu rác, kiểm soát hoạt động vận chuyển, tập kết vật liệu và duy trì vệ sinh tại khu dân cư cũng cần được chính quyền cơ sở quan tâm.

Đối với trật tự đô thị và an toàn thực phẩm, yêu cầu đặt ra là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm gắn với trách nhiệm cụ thể của từng địa bàn, từng đơn vị. Công tác kiểm tra cần đi cùng việc duy trì kết quả sau xử lý; không để tình trạng vi phạm tái diễn hoặc chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Trong quản lý an toàn thực phẩm, cần chú trọng kiểm soát các khâu sản xuất, chế biến, lưu thông và tiêu thụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Giải quyết 5 điểm nghẽn là nhiệm vụ lâu dài, liên quan đến nhiều lĩnh vực và cấp quản lý. Những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026 là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn.

Điều người dân chờ đợi không chỉ là những con số trong báo cáo, mà là đường phố thông thoáng hơn, khu dân cư sạch hơn, những điểm ngập được xử lý, không gian công cộng được bảo đảm và thực phẩm sử dụng hằng ngày an toàn hơn. Đó cũng là thước đo thiết thực nhất đối với hiệu quả giải quyết các điểm nghẽn của Thủ đô.