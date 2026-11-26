Trong 5 địa phương có quy mô dự toán thu lớn nhất, Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành dự toán

Chiều 26-11, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú đã phát biểu thảo luận, thống nhất với báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công của thành phố. Báo cáo đánh giá tăng trưởng năm 2026, xây dựng kịch bản năm 2027 theo các mốc 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm; đồng thời phân tích các ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu đã đạt được.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Hà Nội dự kiến đạt khoảng 730.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho năm 2027 rất lớn, vì vậy thành phố cần tiếp tục cơ cấu, bố trí nguồn lực hợp lý, phát huy các động lực tăng trưởng mới, nhất là thương mại, dịch vụ và bán lẻ.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII. Ảnh: Thành Thái

Giám đốc Sở Tài chính cho biết, năm 2027, Sở sẽ tham mưu xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng giai đoạn, đánh giá trách nhiệm các đơn vị và giao chỉ tiêu, KPI giải ngân theo tháng, quý, bảo đảm đánh giá thực chất.

Các xã, phường cần bám sát các đề án phát triển ngay từ đầu năm, chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng và đề xuất kế hoạch đầu tư công phù hợp với định hướng phát triển địa phương. Các sở chuyên ngành cũng cần quan tâm tạo nguồn thu cho thành phố, từ văn hóa, y tế đến giáo dục…

Cùng với đó, Sở sẽ tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư, tập trung đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, nhất là thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án ngoài ngân sách. Việc tháo gỡ sẽ đi vào thực chất, giải quyết điểm nghẽn về thủ tục, tạo điều kiện để dự án triển khai nhanh hơn.

Trong khi đó, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, năm 2026, Trung ương giao dự toán thu ngân sách cho Hà Nội 613.000 tỷ đồng, tăng 28,3% so với dự toán năm trước. Đến hết tháng 10-2026, Hà Nội đã hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh. Trong 5 địa phương có quy mô dự toán thu lớn nhất cả nước, Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành dự toán.

Để phấn đấu đạt kịch bản thu ngân sách 780.000 tỷ đồng đã báo cáo Chính phủ, nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm của thành phố là rất lớn, trong đó tập trung vào khai thác nguồn thu từ đất. Theo phương án, thu tiền sử dụng đất dự kiến đạt 145.000 tỷ đồng, hiện còn thiếu khoảng 56.000 tỷ đồng, thành phố có thể bổ sung hơn 20.000 tỷ đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế thành phố chú trọng cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Ngành đã xây dựng ứng dụng hỗ trợ hoàn thuế nhanh, đồng thời chủ động phòng ngừa gian lận từ sớm, từ xa; biên soạn sổ tay hướng dẫn để người nộp thuế nắm rõ quy định, chuẩn bị hồ sơ đúng ngay từ đầu.

Sổ tay hoàn thuế của Thuế Hà Nội đã được Cục Thuế, Bộ Tài chính triển khai trên phạm vi toàn quốc. Ngành cũng xây dựng tổng đài tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân; trong khoảng 1,5 tháng đã tiếp nhận 6.000 kiến nghị, được phân công đến từng cán bộ, bộ phận và giám sát thời hạn giải quyết.

Thời gian tới, Thuế thành phố sẽ phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị nghiên cứu phương án phân bổ số thu từ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, nhất là hộ kinh doanh thương mại điện tử phân bổ về các xã, phường để tăng cường quản lý sát địa bàn...

Giám đốc Sở Công Thương Trần Đức Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Trong khi đó, để mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng năm 2027, Giám đốc Sở Công Thương Trần Đức Hải nhấn mạnh, các địa phương cần phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, sớm đưa 57/136 cụm công nghiệp còn lại đi vào hoạt động.

Đối với lĩnh vực thương mại, từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương sẽ tập trung triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử, bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá dịp Tết. Hiện có 25 đơn vị đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá với 15.969 điểm bán hàng. Các địa phương tiếp tục bổ sung điểm bình ổn tại các chợ khu vực nông thôn; phối hợp quảng bá, bán sản phẩm OCOP Hà Nội trên nền tảng TikTok.

Về đảm bảo an ninh năng lượng, Sở Công Thương đề nghị các địa phương đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và các công trình trọng điểm.

Phát huy hiệu quả trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long cho biết, thời gian qua, nhiều sự kiện quy mô quốc tế thu hút đông đảo khán giả, góp phần thúc đẩy các hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí.

Dự kiến năm 2026, Hà Nội đón 36,81 triệu lượt khách du lịch, vượt kế hoạch 35,8 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 160.000 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Cùng với phát triển hoạt động du lịch, Sở tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di sản, hỗ trợ các địa phương lập hồ sơ, quy hoạch đối với 22 di tích quốc gia đặc biệt; khai thác dữ liệu di sản đã số hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý và phát triển dịch vụ. Các hoạt động kinh tế đêm, thể thao, đặc biệt là những giải chạy marathon, tiếp tục được đẩy mạnh.

Đáng chú ý, năm 2027, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mục tiêu cao hơn năm 2026, tập trung phát triển dịch vụ giải trí, kết nối doanh nghiệp, thu hút các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn tại Trung tâm triển lãm Đông Anh và Khu thể thao Trống Đồng.

Bên cạnh đó, Sở chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển tour, tuyến, sản phẩm mới, nhất là dịch vụ phục vụ khách lưu trú, khách quá cảnh quanh khu vực sân bay; đẩy mạnh công nghiệp văn hóa gắn với du lịch sáng tạo và ngoại giao văn hóa quốc tế.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng cho ý kiến về chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị thành phố. Ảnh: Thành Thái

Cho ý kiến về chủ trương phát hành trái phiếu, theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng, tổng nhu cầu vốn thực hiện các dự án giai đoạn 2026-2030 là 902.518 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2027 cần 184.093 tỷ đồng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu với khối lượng tối đa 121.700 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đường sắt. Nguồn vốn phát hành trái phiếu sẽ được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công năm 2027 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị thời điểm phát hành phải căn cứ nhu cầu và tiến độ thực hiện dự án, sau khi khai thác tối đa các nguồn lực khác, gồm ngân sách Trung ương, các nguồn vay, tạm ứng ngân quỹ nhà nước... để đạt hiệu quả, tránh lãng phí, tạo áp lực cho ngân sách thành phố.

Việc phát hành trái phiếu cũng cần được tính toán kỹ về lãi suất, so sánh với các khoản vay quốc tế có điều kiện thuận lợi, bảo đảm chi phí huy động hợp lý và khả năng cân đối nguồn trả nợ gốc, lãi trong trung và dài hạn.

Làm rõ trách nhiệm của địa phương đóng góp vào mục tiêu chung của thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở Nguyễn Minh Tâm cho biết, năm 2026, thu ngân sách của phường Yên Sở đạt 4.347 tỷ đồng, bằng 280% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 712,9/722 tỷ đồng, tương đương 98,6%.

Để đạt kết quả này, Đảng ủy phường đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, ban hành nghị quyết chuyên đề đưa kết quả giải ngân vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng tháng. Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, kiên quyết khắc phục tình trạng hồ sơ chậm trễ.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, phường Yên Sở huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và tổ dân phố trong tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân.

Phường cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn ngay tại hiện trường. Thay vì chỉ đôn đốc bằng văn bản, lãnh đạo phường, trong đó có Chủ tịch UBND phường, trực tiếp kiểm tra công trường hằng tuần để xử lý từng điểm nghẽn. Đối với công trình có khối lượng hoàn thành, phường chỉ đạo nghiệm thu, thanh toán ngay, không để dồn hồ sơ vào cuối năm.

Cùng với yêu cầu giải ngân nhanh, phường Yên Sở chú trọng giữ vững kỷ cương, bảo đảm chất lượng công trình và phòng, chống lãng phí. Công tác giám sát cộng đồng được tăng cường thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo đảm các nguồn vốn đầu tư công được sử dụng công khai, hiệu quả, thực chất. Từ nay đến cuối năm, phường cam kết tiếp tục tập trung thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai kế hoạch năm 2027.