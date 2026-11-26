Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham quan, khảo sát tại HTX Mây tre nón lá Thu Hương (xã Thanh Oai). Ảnh: PV

Theo Kế hoạch, Thành phố phấn đấu thành lập mới từ 150 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX trở lên. 100% số HTX, quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2023; xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2023. Củng cố phát triển HTX theo hướng hợp nhất, sáp nhập tại 20 xã sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính; củng cố HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển mở rộng.

Bên cạnh đó, hoàn thiện và nhân rộng từ 6 mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trở lên; có 50 mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Doanh thu bình quân của HTX đạt 3.800 triệu đồng/năm.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Thành phố yêu cầu: Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã, UBND các xã, phường tuyên truyền về mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, nêu gương tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lao động sản xuất; xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp, khuyến khích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; Phát triển kinh tế tập thể, HTX theo mô hình xanh - số - tuần hoàn, tăng cường liên kết với doanh nghiệp về chuyển đổi số HTX.

Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ HTX ứng dụng công nghệ số trong quản trị, kế toán - tài chính, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại điện tử; từng bước hình thành HTX số. Ưu tiên lồng ghép các nhiệm vụ hỗ trợ chuyển đổi số HTX trong các chương trình, đề án, nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2027 theo đúng quy định; Căn cứ các chương trình, đề án, quyết định của UBND Thành phố đã ban hành chủ động triển khai công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ quản lý nhà nước phụ trách kinh tế tập thể, HTX; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX.

Thành phố giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với khu vực kinh tế tập thể, HTX của Thành phố để thúc đẩy liên kết HTX - doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số HTX theo định hướng của Trung ương; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; tham mưu UBND Thành phố hoàn thiện chính sách phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2023 và các quy định hiện hành.

Đồng thời, chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển HTX tronh lĩnh vực nông nghiệp; triển khai hỗ trợ về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các HTX ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Sở Công thương xây dựng kế hoạch khuyến công, hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm, trong đó quan tâm hỗ trợ cho các HTX tham gia vào các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại của Thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đặt hàng, xác định, tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; hỗ trợ HTX tiếp cận chuyển đổi số; hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, dịch vụ của HTX, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để xây dựng và đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các HTX; chủ động giới thiệu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

UBND các phường, xã tổ chức quán triệt, phổ biến tuyên truyền các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về phát triển kinh tế tập thể, HTX trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp phối hợp tổ chức vận động, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, HTX; phát động những phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả trong tổ chức hội, đoàn thể.

Đặc biệt, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, cổng/trang thông tin điện tử và các nền tảng thông tin của địa phương. Qua đó, giới thiệu các HTX, các sản phẩm OCOP của HTX, các mô hình HTX hoạt động hiệu quả. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, chứng nhận chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ, sản phẩm OCOP...; xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; liên doanh, liên kết, xây dựng các mô hình Liên hiệp HTX và các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương.