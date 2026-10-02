Hà Nội tập trung phát triển 13 môn thể thao trọng điểm hướng tới ASIAD và Olympic

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 30-9-2026 về phát triển các môn thể thao trọng điểm thành phố Hà Nội chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thay đổi phương thức đầu tư theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, gắn nguồn lực với từng chu kỳ ASIAD, Olympic, từng môn, nội dung và vận động viên. Thành phố sẽ thường xuyên rà soát, sàng lọc để ưu tiên những vận động viên có khả năng hoàn thành mục tiêu, tránh đầu tư bình quân, dàn trải.

Võ sĩ Dương Thúy Vy giành Huy chương đồng ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Tập trung 13 môn, khoảng 50 vận động viên trọng điểm

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội lựa chọn 13 môn thể thao trọng điểm dựa trên thế mạnh hiện có, mục tiêu thành tích và chương trình thi đấu của ASIAD, Olympic.

Trong đó, 10 môn Olympic trọng điểm gồm: Bắn cung, bắn súng, cử tạ, đua thuyền, điền kinh, boxing, thể dục, vật, đấu kiếm và judo, với khoảng 37 vận động viên. Thành phố tập trung vào những nội dung có vận động viên đạt hoặc tiệm cận chuẩn châu Á, thế giới; có khả năng vượt qua vòng loại, đạt chuẩn thành tích, thứ hạng hoặc các điều kiện tham dự Olympic, từng bước tiếp cận nhóm cạnh tranh huy chương.

3 môn trọng điểm ASIAD gồm cầu mây, karate và wushu, với khoảng 13 vận động viên. Đây là những môn Hà Nội có thế mạnh, từng đạt thành tích tại các giải châu Á, thế giới và có khả năng trực tiếp tranh chấp huy chương, nhất là Huy chương vàng ASIAD.

Danh mục môn, nội dung và vận động viên trọng điểm sẽ được rà soát hằng năm và sau mỗi kỳ ASIAD, Olympic nhằm kịp thời điều chỉnh theo chương trình thi đấu, hệ thống vòng loại, thành tích thực tế và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến phân cấp đầu tư thành 3 cấp. Cấp 1 gồm khoảng 8 - 10 vận động viên hoặc nội dung có khả năng cao nhất hướng tới mục tiêu tham dự Olympic và giành Huy chương vàng ASIAD. Đây là nhóm được ưu tiên cao nhất về chuyên gia, tập huấn, thi đấu quốc tế, khoa học công nghệ, y học thể thao, dinh dưỡng, phục hồi và trang thiết bị chuyên môn, đồng thời được rà soát tối thiểu 2 lần mỗi năm.

Cấp 2 gồm các vận động viên còn lại trong danh sách 50 vận động viên trọng điểm giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó, cấp 3 là lực lượng kế cận được tuyển chọn từ tuyến năng khiếu, tuyến trẻ, trường học, câu lạc bộ và các cơ sở đào tạo, bảo đảm nguồn bổ sung thường xuyên cho lực lượng trọng điểm.

Nguyễn Thị Tâm (áo xanh) trong trận quyết đấu cùng nhà vô địch Olympic 2024 Wu Yu (Trung Quốc). Ảnh: Bùi Lượng

Hướng tới huy chương ASIAD, từng bước chinh phục Olympic

Với cách đầu tư mới, Hà Nội đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu có ít nhất 2 vận động viên vượt qua vòng loại, đạt chuẩn thành tích, thứ hạng hoặc các điều kiện theo quy định để tham dự Olympic 2028; đồng thời có vận động viên tiếp cận nhóm cạnh tranh huy chương.

Tại đấu trường ASIAD, Hà Nội phấn đấu các vận động viên đóng góp1 - 2 Huy chương vàng,đồng thời đạt thành tích cao tại các giải vô địch châu Á, thế giới.

Giai đoạn 2031-2036, quy mô lực lượng trọng điểm dự kiến nâng lên khoảng 70 - 80 vận động viên. Thành phố phấn đấu có vận động viên thuộc nhóm cạnh tranh huy chương tại Olympic 2032 và Olympic 2036, đồng thời đóng góp 2 - 3 Huy chương vàng tại mỗi kỳ ASIAD.

Giai đoạn 2037 - 2045, Hà Nội tiếp tục rà soát danh mục môn, nội dung và vận động viên theo từng chu kỳ, hướng tới mục tiêu có vận động viên giành huy chương Olympic, duy trì đóng góp từ 2 - 3 Huy chương vàng trở lên tại mỗi kỳ ASIAD. Thành phố cũng từng bước hoàn thiện các điều kiện huấn luyện, thi đấu, khoa học và y học thể thao đáp ứng yêu cầu đào tạo vận động viên trình độ châu Á, thế giới.

Kế hoạch đồng thời đặt mục tiêu tham gia chuẩn bị các điều kiện theo phân công của cấp có thẩm quyền, phục vụ mục tiêu Việt Nam đăng cai ASIAD năm 2038.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, Hà Nội sẽ xây dựng hồ sơ quản lý đối với 100% vận động viên trọng điểm, trong đó cập nhật thành tích thi đấu, chỉ số thể lực và y sinh học, lịch sử chấn thương, thứ hạng quốc tế, mục tiêu từng năm, hệ thống giải cần tham dự và nhu cầu về chuyên gia, tập huấn, dinh dưỡng, phục hồi. Việc đánh giá được thực hiện tối thiểu 6 tháng/lần.

Đối với nhóm môn Olympic, thành phố xác định cụ thể hệ thống vòng loại, thời gian xét chuẩn, thứ hạng và các giải đấu có giá trị đối với việc tham dự Olympic của từng môn để xây dựng lịch huấn luyện, thi đấu phù hợp cho từng vận động viên. Với nhóm môn trọng điểm ASIAD, Hà Nội xác định các nội dung có khả năng tranh chấp huy chương, đồng thời đối chiếu thành tích với nhóm huy chương tại ASIAD, giải vô địch châu Á và thế giới gần nhất để xây dựng chỉ tiêu chuyên môn.

Cùng với đó, thành phố xây dựng chương trình huấn luyện cá thể hóa theo năm đối với 100% vận động viên Cấp 1, xác định rõ chỉ tiêu thể lực, kỹ thuật, thành tích, lịch tập huấn và số giải quốc tế cần tham dự. Việc thuê chuyên gia trong nước, quốc tế sẽ được tập trung cho những môn, nội dung và vận động viên có mục tiêu cụ thể, gắn nhiệm vụ chuyên gia với chỉ tiêu chuyên môn và trách nhiệm chuyển giao phương pháp, giáo án cho huấn luyện viên.

Khoa học công nghệ, y học và dinh dưỡng thể thao cũng được xác định là giải pháp quan trọng. Thành phố ưu tiên kiểm tra thể lực, sinh lý vận động, phân tích kỹ thuật, phòng ngừa chấn thương, phục hồi, dinh dưỡng và tâm lý thi đấu cho vận động viên cấp 1 và nhóm môn Olympic. 100% vận động viên trọng điểm có hồ sơ sức khỏe; vận động viên cấp 1 được kiểm tra chuyên sâu tối thiểu 2 lần/năm và trước những giải đấu mục tiêu quan trọng.

Về cơ sở vật chất, giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội ưu tiên cải tạo, nâng cấp các địa điểm tập luyện hiện có phục vụ trực tiếp 13 môn trọng điểm, trước hết là các môn, nội dung và vận động viên cấp 1. Thành phố từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội để phục vụ các đội tuyển thành phố, phối hợp huấn luyện đội tuyển quốc gia và tổ chức các giải thể thao quốc tế.

Nguồn lực đầu tư được ưu tiên theo thứ tự cấp 1, cấp 2 và lực lượng kế cận; trong từng cấp tiếp tục ưu tiên những môn, nội dung có khả năng hoàn thành mục tiêu Olympic và giành huy chương vàng ASIAD. Bên cạnh nguồn ngân sách, Hà Nội sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ đào tạo, thuê chuyên gia, tập huấn, thi đấu quốc tế, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ trực tiếp vận động viên, đội tuyển.

Với việc xác định rõ môn trọng điểm, vận động viên trọng điểm, mục tiêu thành tích và từng cấp độ đầu tư, Hà Nội hướng tới xây dựng một hệ thống đào tạo thể thao thành tích cao có tính kế thừa, chuyên sâu và cạnh tranh quốc tế, qua đó tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong thể thao thành tích cao của cả nước tại các kỳ ASIAD và Olympic.