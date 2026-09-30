Hà Nội: Tập trung làm rõ 3 nhóm vấn đề lớn về đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao

Quang cảnh phiên giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bạch Liên Hương chủ trì, điều hành phiên giải trình.

Dự phiên giải trình còn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà; đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND, sở, ngành thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thông qua phiên giải trình, Thường trực HĐND thành phố đề nghị tập trung làm rõ 3 nhóm vấn đề lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu khai mạc phiên giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Thứ nhất, về công tác đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, cần đánh giá việc đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã thực sự đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, nhu cầu và sự phát triển của thành phố hay chưa; việc phân bổ nguồn lực đã hợp lý chưa; những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, cải tạo, nâng cấp các thiết chế hiện nay là gì. Đặc biệt, đầu tư phải gắn với hiệu quả sau đầu tư. Ngay từ khi quyết định đầu tư phải tính đầy đủ phương án quản lý, vận hành, nguồn nhân lực, kinh phí và khả năng khai thác lâu dài.

Thứ hai, về công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao, cần làm rõ mô hình quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý tài sản và trực tiếp tổ chức hoạt động.

Đối với các công trình quy mô lớn được chuyển giao về xã, phường, cần làm rõ mô hình nào là phù hợp; cơ chế nào để khai thác theo phạm vi rộng hơn, không giới hạn bởi địa giới hành chính; làm thế nào để vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản công, vừa tạo điều kiện phát huy tối đa công năng của công trình.

Buổi giám sát về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức. Ảnh: MH

Thứ ba, về vấn đề khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao: Một thiết chế được đầu tư khang trang nhưng ít hoạt động, ít người sử dụng thì chưa thể coi là đầu tư hiệu quả. Do đó, cần làm rõ nguyên nhân vì sao một số thiết chế chưa khai thác hết công năng; những vướng mắc về cơ chế tài chính, khai thác tài sản công, xã hội hóa; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao quản lý.

Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; lấy nhu cầu của người dân làm trung tâm; từng bước đưa các thiết chế văn hóa trở thành những không gian văn hóa thực sự có sức sống, có khả năng thu hút công chúng, thúc đẩy sáng tạo và đóng góp cho phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Thứ tư, về cơ chế, chính sách và các giải pháp huy động, phát huy nguồn lực, cần làm rõ những vướng mắc về cơ chế, chính sách đang hạn chế việc khai thác, sử dụng các thiết chế; nhất là cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công, tự chủ, liên doanh, liên kết và xã hội hóa.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động, khai thác các thiết chế theo đúng quy định; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động và giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khảo sát việc quản lý vận hành sân thể thao tại phường Kiến Hưng. Ảnh: MH

Đồng chí Trần Thế Cương khẳng định, tinh thần của phiên giải trình là thẳng thắn, trách nhiệm, đi vào thực chất; rõ vấn đề, rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và rõ giải pháp. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, bất cập; câu hỏi ngắn gọn, rõ nội dung, xác định đúng cơ quan, đơn vị cần giải trình.

Đối với các cơ quan, đơn vị được yêu cầu giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị trả lời trực tiếp vào vấn đề đại biểu nêu; báo cáo những việc đã làm, nêu khó khăn, tồn tại, nguyên nhân, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn khắc phục những tồn tại, hạn chế.

“Mục tiêu cuối cùng của phiên giải trình chính là để chỉ ra những tồn tại, hạn chế và tìm ra được giải pháp khả thi để tạo chuyển biến sau giám sát. Thường trực HĐND thành phố yêu cầu những vấn đề được chỉ ra phải có địa chỉ xử lý; những giải pháp được cam kết phải có thời hạn thực hiện và phải được kiểm đếm bằng kết quả cụ thể”, đồng chí Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Phiên giải trình sẽ đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan trong đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, xác định biện pháp, lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội.