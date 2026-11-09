Hà Nội tập trung kiểm tra an toàn điện tại các cơ sở vi phạm

Ngày 9-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND về kiểm tra an toàn điện, an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành phố yêu cầu đến hết năm 2026 tập trung kiểm tra xử lý đối với nhóm cơ sở xây dựng trái phép, cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng, cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC. Từ quý I-2027, các địa phương căn cứ nguồn lực hiện có để rà soát, phân chia thành các đợt, các nhóm cơ sở có nguy cơ để tập trung kiểm tra trước, đảm bảo phù hợp thực tiễn.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành quy định về an toàn điện, an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện tại nhà, công trình, cơ sở sử dụng điện trên địa bàn thành phố; việc khắc phục các tồn tại đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị. Nội dung hồ sơ tài liệu, thiết bị và hệ thống điện được kiểm tra phù hợp với loại hình và quy định áp dụng cho từng đối tượng.

Về nội dung kiểm tra an toàn điện, việc sử dụng điện phải đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích được xác định theo mục đích sử dụng điện thực tế và hợp đồng mua bán điện.

Việc kiểm tra an toàn sử dụng điện được thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn điện, bao gồm: Việc kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống điện theo hồ sơ đăng ký sử dụng điện, hồ sơ thiết kế và các tài liệu tương tự; kiểm tra tình trạng kỹ thuật các thiết bị đóng cắt bảo vệ, hệ thống tiếp địa, chống sét, hệ thống dây dẫn và các thiết bị sử dụng điện trong toàn bộ phạm vi cơ sở, các khu vực ẩm ướt, có hóa chất hoặc vật liệu dễ cháy; việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện; hồ sơ quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện; đánh giá tình trạng sử dụng điện; tình trạng câu mắc điện tạm thời, đấu nối không bảo đảm an toàn; việc phổ biến, hướng dẫn kiến thức an toàn điện cho người quản lý, vận hành và sử dụng điện.

Về an toàn PCCC trong sử dụng điện, nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về PCCC trong quản lý, sử dụng điện; tình trạng hệ thống điện tại khu vực sản xuất, kinh doanh, kho hàng; việc bố trí thiết bị điện cách xa vật liệu dễ cháy; dấu hiệu phát nhiệt, chập điện, quá tải; tình trạng tủ điện, dây dẫn, ổ cắm, thiết bị đóng cắt; việc sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, cần tập trung kiểm tra thiết bị bảo vệ mạch điện, nguy cơ quá tải, câu mắc điện tạm, khu vực để xe và sạc xe điện, việc bố trí dây dẫn, thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy; đồng thời hướng dẫn khắc phục nguy cơ theo phạm vi quản lý của từng chủ thể.

Về phương pháp và trình tự kiểm tra, thành phố yêu cầu UBND xã, phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện lực và công an cơ sở để rà soát, lập danh sách cơ sở thuộc diện kiểm tra trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp.

Để tránh việc người dân và doanh nghiệp phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra cần được thống nhất, có phối hợp để cùng thực hiện với hoạt động kiểm tra định kỳ về PCCC của Công an thành phố, UBND cấp xã, đảm bảo một đầu mối, xuyên suốt.

UBND xã, phường căn cứ bộ máy, phạm vi của các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị điện lực bố trí đủ lực lượng có chuyên môn để đảm bảo xây dựng kế hoạch, lộ trình kiểm tra cụ thể, đảm bảo đến hết năm 2028 cơ bản hoàn thành 100% nhà, công trình, cơ sở sử dụng điện phải được thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch này.

Việc lựa chọn và phân nhóm để lập đợt kiểm tra chuyên đề do UBND cấp xã quyết định dựa trên thông tin tham vấn của cơ quan công an, đơn vị điện lực theo cấp độ số lượng vụ cháy do nguyên nhân sự cố hệ thống thiết bị điện, như nhóm 1: Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhóm 2: Nhà ở riêng lẻ và nhà trọ; nhóm 3: Các loại hình khác...

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy, nổ, Đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền để áp dụng biện pháp xử lý theo quy định. Việc đề nghị, thực hiện giảm hoặc ngừng cung cấp điện chỉ tiến hành khi đủ căn cứ, đúng thẩm quyền, điều kiện và trình tự theo pháp luật về điện lực; ghi rõ trong hồ sơ kiểm tra và theo dõi việc khôi phục cung cấp điện.

UBND xã, phường chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra lại đối với các cơ sở chưa khắc phục hoặc còn nguy cơ cao.