Hà Nội tập trung kiểm soát 3 nguồn gây ô nhiễm không khí
Trước nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng khi bước vào mùa khô, Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm kiểm soát các nguồn phát thải chính. Thành phố tập trung vào 3 nhóm nguồn gây ô nhiễm lớn gồm bụi giao thông, bụi từ hoạt động xây dựng và tình trạng đốt mở ngoài trời, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng không khí trong những tháng cuối năm.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-tap-trung-kiem-soat-3-nguon-gay-o-nhiem-khong-khi-1761391.html