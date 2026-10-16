Hà Nội tập trung kiểm soát 3 nguồn gây ô nhiễm không khí

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trên công trường, rất nhiều thiết bị, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặt bằng chưa thông suốt và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.