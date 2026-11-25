Du khách đến với Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thành phố hướng tới mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ và kinh tế Thủ đô.

Theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội, trong quý IV/2026, kích cầu tiêu dùng được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, tạo động lực thúc đẩy hoạt động du lịch và dịch vụ trong giai đoạn cuối năm. Thành phố chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp nhằm mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn khách.

Trọng tâm là kết hợp phát triển thương mại, du lịch, văn hóa với các hoạt động kinh tế đêm, hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, giải trí và sử dụng dịch vụ của du khách. Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh kết nối tour, tuyến và chuỗi cung ứng dịch vụ với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cũng như các địa phương trên cả nước, góp phần mở rộng không gian du lịch và tăng cường khả năng thu hút khách.

Các chương trình khuyến mại tập trung và hoạt động thương mại điện tử đa kênh cũng được kết hợp triển khai nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng, không chỉ đối với khách du lịch mà cả người dân trên địa bàn.

Cùng với kích cầu, đổi mới sản phẩm du lịch tiếp tục là nhiệm vụ được chú trọng. Trên cơ sở kết quả đa dạng hóa sản phẩm trong 9 tháng đầu năm, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục cải tiến, nâng cấp các tour, tuyến hiện có, đồng thời phát triển sản phẩm mới phù hợp xu hướng và nhu cầu của thị trường trong mùa cao điểm cuối năm.

Đáng chú ý, thành phố tập trung tổ chức và khai thác hiệu quả các chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế quy mô lớn trong quý IV. Đây được xác định là một trong những kênh thu hút khách, tăng cường sức lan tỏa của hình ảnh du lịch Thủ đô trên các phương tiện truyền thông, hướng tới thị trường khách quốc tế. Việc tổ chức sự kiện sẽ gắn với quảng bá hình ảnh Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, xanh và thông minh.

Một trong những định hướng quan trọng của du lịch Hà Nội trong giai đoạn cuối năm là nâng cao chất lượng tăng trưởng, từng bước chuyển trọng tâm từ gia tăng số lượng khách sang cải thiện hiệu quả khai thác du lịch. Theo đó, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm, phát huy các hoạt động về đêm, kéo dài thời gian tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và nâng cấp chất lượng cơ sở lưu trú.

Thông qua những giải pháp này, Hà Nội kỳ vọng tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của du khách, qua đó nâng cao doanh thu và giá trị đóng góp của ngành du lịch đối với nền kinh tế.

Sự tăng tốc của ngành du lịch trong quý IV được kỳ vọng góp phần duy trì đà tăng trưởng của khu vực dịch vụ, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 đạt 11%. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của du lịch Thủ đô, khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế của một điểm đến văn hóa, du lịch lớn của cả nước.