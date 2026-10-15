Hà Nội tập trung gỡ hai điểm nghẽn lớn: Ùn tắc giao thông và úng ngập

Đôn đốc thi công, tháo dỡ rào chắn tại các điểm ảnh hưởng giao thông

Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn đô thị, trong đó tập trung giảm ùn tắc giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các khu vực ảnh hưởng đến lưu thông và hoàn thiện các dự án thoát nước, xử lý úng ngập.

Giao thông Hà Nội vẫn đối diện với tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm. (Ảnh minh họa).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo, đơn vị đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý 5 điểm nghẽn trên địa bàn. Trong đó, khắc phục ùn tắc giao thông và xử lý úng ngập đô thị là hai nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa công tác quản lý, tổ chức giao thông và đầu tư xây dựng hạ tầng.

Đối với điểm nghẽn ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai các giải pháp về quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch và đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế của người dân.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình và tháo dỡ rào chắn, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Công tác này được tập trung tại 62 điểm thuộc 11 dự án có tác động lớn đến lưu thông của các phương tiện.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Sở Xây dựng tăng cường điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện phù hợp với tình hình thực tế, vừa phục vụ thi công công trình, vừa bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, ngày 1/10, Sở ban hành thông báo phân luồng giao thông trong thời gian cải tạo, nâng cấp tuyến đê Vân Cốc, đoạn từ Km8+800 đến Km13+660, thuộc xã Liên Minh; đồng thời điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đường Hồ Chí Minh, khu vực cầu Xuân Mai để phục vụ sửa chữa cầu và đường đầu cầu.

Đến ngày 7/10, cơ quan này tiếp tục thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, giai đoạn 2.

Bên cạnh các khu vực đang triển khai dự án, công tác rà soát, bổ sung phương án tổ chức giao thông cũng được thực hiện tại một số địa bàn như Quốc Oai, Vật Lại và Tùng Thiện. Sở đồng thời kiểm tra, xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến tổ chức giao thông tại khu vực ngõ 21 Yên Xá, phường Hà Đông.

Về lâu dài, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Hiện Sở Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo các quyết định thay thế quy định hiện hành về quản lý thi công, hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị; quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Trình đề án xử lý úng ngập nội thành giai đoạn 2026 - 2030

Cùng với giao thông, xử lý úng ngập đô thị tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng Hà Nội, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nâng cao năng lực tiêu thoát nước và hạn chế ngập cục bộ tại các khu vực đô thị ngày càng cấp thiết.

Theo Sở Xây dựng, ngày 2/10, đơn vị đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030 tại Tờ trình số 420/TTr-SXD.

Tiếp đó, ngày 5/10, Sở trình dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố. Các nội dung này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện các giải pháp thoát nước, xử lý úng ngập.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, ngày 6/10, Sở Xây dựng trình UBND thành phố phê duyệt Dự án thành phần 1, gồm đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây. Đây là dự án thuộc Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Việc triển khai các dự án thu gom, xử lý nước thải cùng với hoàn thiện hệ thống thoát nước được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường, nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ giải quyết các vấn đề tồn tại trong quản lý nước đô thị.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố tập trung hoàn thành các dự án thoát nước theo kế hoạch, đồng thời đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp xử lý úng ngập cục bộ trên địa bàn.

Cơ quan này cũng tiếp tục báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các nhiệm vụ xử lý úng ngập; phối hợp xem xét phương án nạo vét lòng dẫn trên sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội nhằm cải thiện khả năng thoát lũ, đồng thời bảo đảm giao thông thủy nội địa.

Tăng cường giám sát, bảo đảm tiến độ các công trình

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý 5 điểm nghẽn theo chỉ đạo của thành phố, tập trung vào hai lĩnh vực giao thông và úng ngập đô thị.

Cùng với việc rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý và thúc đẩy đầu tư hạ tầng, Sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu tại những dự án được thực hiện theo lệnh khẩn cấp.

Các yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị sẽ tiếp tục được chú trọng, nhằm hạn chế tối đa tác động của hoạt động thi công đến đời sống người dân.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài được kỳ vọng góp phần từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, thoát nước, cải thiện điều kiện đi lại và chất lượng sống của người dân Thủ đô.