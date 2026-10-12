Hà Nội tập trung điều hành mục tiêu tăng trưởng trong quý IV đạt 16,55%

Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra chiều 12-10, trình bày báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng 9 tháng đầu năm; kịch bản, nhiệm vụ, giải pháp điều hành 3 tháng cuối năm bảo đảm đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, quý III ghi nhận bước bứt phá với mức tăng 10,02%, cao hơn quý III của cả nước (9,95%).

Đây là lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là đỉnh tăng trưởng của các quý. Trong quý IV, thành phố tập trung điều hành mục tiêu tăng trưởng đạt 16,55%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày báo cáo. Ảnh: Quang Thái

Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30-9-2026 đạt 568.585 tỷ đồng

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm 2025. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,54%; Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,80%; khu vực dịch vụ tăng 9,14% và cao hơn mặt bằng chung cả nước 0,45 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%.

Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30-9-2026 đạt 568.585 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa 530.539 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương đạt 174.952 tỷ đồng, tăng 90,9%.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%; khu vực FDI tăng 17,9%, khu vực trong nước tăng 2,9%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,91%, cao hơn mức bình quân cả nước 4,52%, đặt ra yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong những tháng cuối năm.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 451,4 nghìn tỷ đồng (tăng 19,0% so với cùng kỳ). Tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội của Hà Nội cao hơn cả nước 3,9 điểm %.

Điểm sáng nổi bật nhất là vốn ngân sách nhà nước địa phương đạt 107,8 nghìn tỷ đồng, tăng 81,2%, nhờ dồn lực đẩy nhanh các dự án hạ tầng lớn: đường Vành đai 4; 7 cầu vượt sông Hồng, mạng lưới đường sắt đô thị và hệ thống hồ điều hòa chống ngập.

Giải ngân kế hoạch đầu tư công bứt phá, đến hết ngày 30-9-2026 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng giao và 69,91% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5% (cập nhật giải ngân đầu tư công lũy kế đến ngày 11-10-2026 là 117,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 71% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%).

Thu hút FDI duy trì đà tích cực: Đạt 4,13 tỷ USD, hoàn thành 91,7% kế hoạch năm, trong đó hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với khoảng 2,24 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng vốn vào các ngành công nghệ và dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,9%, một số ngành chủ lực tăng từ 12,7% đến 18,5%. Dịch vụ tiếp tục giữ vai trò đóng góp vào tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 15,6%, cao hơn cả mức trung bình 13,4% của cả nước; doanh thu vận tải và kho bãi tăng 22,8%; du lịch bứt phá mạnh với gần 6,9 triệu lượt khách (tăng 24,3%), các ngành dịch vụ chủ lực duy trì mức tăng trưởng cao.

Nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển với gần 2.800 tổ chức, 226 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số.

HĐND thành phố ban hành 10 nghị quyết, từng bước hình thành các cơ chế, thiết chế thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Thành phố có 90,1% thủ tục hành chính được phê duyệt phương án tái cấu trúc; 1.991 thủ tục được tích hợp lên hệ thống dịch vụ công; iHanoi đạt hơn 6,2 triệu tài khoản; phủ sóng 5G đạt 99% dân số.

Tuy nhiên, giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến ngày 6-10-2026 mới đạt 56% trên dự toán khoảng 9.090 tỷ đồng; tác động trực tiếp đến tăng trưởng còn hạn chế.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đặc biệt, hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường và nhà ở có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã triển khai 72 dự án trọng điểm, cấp bách với tổng mức đầu tư khoảng 230,4 nghìn tỷ đồng. Các dự án đường sắt đô thị, đường sắt kết nối vùng và đầu mối giao thông được thúc đẩy song song với hạ tầng đường bộ. Thành phố đã triển khai lập 125 quy hoạch phân khu, cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Về nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang, trên địa bàn có 175 dự án với quy mô khoảng 156.500 căn; 37 dự án đã khởi công, đang triển khai với khoảng 42.600 căn. Dự kiến năm 2026 cung ứng khoảng 24.000 căn, cao hơn chỉ tiêu thành phố và Chính phủ giao. Công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tiếp tục được triển khai, nhưng kiểm định, lựa chọn nhà đầu tư và giải phóng mặt bằng vẫn cần đẩy nhanh.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, thành phố đã hoàn thành 4 trường công lập; giải quyết việc làm cho gần 161 nghìn lao động, đạt 94,14% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,48%; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 22,9%, tai nạn giao thông giảm 19,36%, tăng cường ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an ninh, trật tự.

“Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng tốc trong quý III, các cân đối lớn cơ bản ổn định. Thu ngân sách đạt mức cao, ước cả năm vượt dự toán Chính phủ giao, đầu tư công tăng mạnh và tạo thêm khối lượng xây lắp; tín dụng tăng 14,08%; FDI đạt 91,7% mục tiêu năm. Tiêu dùng, vận tải, du lịch duy trì đà tăng; nhiều dự án giao thông, đô thị, nhà ở và hạ tầng môi trường có chuyển biến thực chất. Đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV”, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu thông tin.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản, đòi hỏi quý IV phải tăng 16,55% để hoàn thành mục tiêu cả năm. Một số ngành kinh tế chủ lực: Xây dựng, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thông tin và truyền thông, bất động sản, lưu trú và ăn uống đều thấp hơn mục tiêu; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chưa tạo đóng góp rõ nét vào tăng trưởng; vốn đầu tư tư nhân và FDI thực hiện chưa tương xứng với nguồn lực huy động.

Tiến độ nhiều dự án chậm do vướng quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật. Áp lực lạm phát vượt ngưỡng trần: CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, cao hơn cả nước 0,39 điểm % vượt mục tiêu kiểm soát 4,5% của cả năm. Áp lực tập trung chủ yếu ở nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng ( tăng 7,44%) và nhóm giao thông (tăng 6,9%).

Kịch bản điều hành tăng trưởng 16,55% trong quý IV-2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026, không điều chỉnh giảm; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2026, cập nhật kịch bản điều hành quý IV với mục tiêu tăng trưởng 16,55%; trong đó: Công nghiệp, xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%.

Thành phố tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Một là, tăng tốc đầu tư công, khối lượng xây dựng và các dự án động lực: Điều hành, điều chuyển vốn linh hoạt; tăng tốc thi công các công trình trọng điểm, nhất là cầu qua sông Hồng, đường vành đai, đường sắt đô thị, công trình chống ngập và nhà ở xã hội; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ giải ngân gắn với khối lượng xây lắp thực tế.

Hai là, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới: Hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp, ngành hàng có khả năng tăng sản lượng; tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, tín dụng, logistics, thị trường; đẩy mạnh kết nối đơn hàng, xúc tiến xuất khẩu và đưa các dự án công nghiệp đủ điều kiện vào hoạt động.

Ba là, kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ: Triển khai các chương trình kích cầu, xúc tiến thương mại, khuyến mại cuối năm; phát triển du lịch, kinh tế đêm, các sự kiện văn hóa, thể thao; tăng mức chi tiêu, thời gian lưu trú của khách và giá trị gia tăng thực tế của ngành dịch vụ.

Bốn là, khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản: Tháo gỡ thủ tục quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng cho các dự án có khả năng triển khai ngay; thúc đẩy chuyển hóa các thỏa thuận hợp tác thành vốn thực hiện; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, xử lý các dự án chậm triển khai và thúc đẩy thị trường bất động sản.

Năm là, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Đẩy nhanh giải ngân kinh phí, triển khai các nhiệm vụ có sản phẩm đầu ra cụ thể; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.

Sáu là, kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào và bảo vệ sức mua: Theo dõi sát diễn biến CPI; chủ động bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; kiểm soát giá vật liệu xây dựng, năng lượng, logistics, lương thực, thực phẩm và xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý.

Bảy là, tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật: Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc tại dự án trọng điểm; chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư, đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ hoàn thành của từng cơ quan, địa phương.

Tám là, siết chặt trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi tăng trưởng theo kết quả: Giao chỉ tiêu, sản phẩm và tiến độ theo từng ngành, dự án, doanh nghiệp trọng điểm; thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện để điều chỉnh giải pháp điều hành. Ưu tiên tháo gỡ những điểm nghẽn có khả năng tạo ngay sản lượng, doanh thu, khối lượng xây dựng và giá trị tăng thêm trong quý IV.