Hà Nội tập trung cụ thể hóa Luật Thủ đô, hoàn thiện cơ sở pháp lý trong tình hình mới

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026. Thông tin về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết thành phố tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô, đồng thời rà soát, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Nguyễn Công Anh thông tin tại họp báo.

Trong quý III, Sở Tư pháp đã thẩm định 105 hồ sơ và tham gia góp ý 353 dự thảo, hồ sơ văn bản, tập trung vào các lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, ngân sách, tổ chức bộ máy, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Theo số liệu tổng hợp, thành phố đã ban hành 127 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 68 nghị quyết của HĐND thành phố và 59 quyết định của UBND thành phố.

Nhiều chính sách tác động trực tiếp đến đời sống

Trong lĩnh vực đất đai, đô thị và quản lý nguồn lực, Hà Nội ban hành Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND ngày 1/7/2026 quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Quang cảnh họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026.

Đáng chú ý, Quyết định số 112/2026/QĐ-UBND ngày 16/8/2026 quy định việc quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp; quản lý hạ tầng, công nghệ và phương tiện hoạt động trong các không gian này. Quy định được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc khai thác hiệu quả không gian, hạ tầng đô thị.

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố ban hành các Quyết định số 87, 88, 89, 90 và 91/2026/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đối với các cấp học; đồng thời quy định việc liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Ở lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Hà Nội đã ban hành các quy định về nền hành chính số, công vụ số; bảo đảm an toàn, quản lý rủi ro và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước. Thành phố cũng xây dựng phương thức quản trị dựa trên dữ liệu số, ứng dụng công nghệ số, AI và cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư theo hợp đồng khai thác dữ liệu.

Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thành phố ban hành quy định về quản lý tượng đài, tranh hoành tráng và các công trình mỹ thuật; đồng thời quy định trình tự, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ban hành các quy định liên quan đến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới và quản lý ngân sách nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách theo Luật Thủ đô

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, việc hoàn thiện các văn bản triển khai Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 đang được thành phố tập trung thực hiện. Đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 60/64 nghị quyết quy phạm pháp luật; UBND thành phố ban hành 16/26 quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô.

Các nhóm chính sách tiếp tục được hoàn thiện gồm thu hút nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển khu công nghệ cao, kinh tế ban đêm, nguồn nhân lực chất lượng cao, văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội.

Đáng chú ý, thành phố đang xây dựng Bộ quy tắc chuẩn mực về quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Hà Nội, nhằm từng bước hình thành các nguyên tắc phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ mới.

Trong lĩnh vực đô thị, thành phố tiếp tục xây dựng quy định về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở; quản lý, khai thác nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội và phát triển Thủ đô.

Các chính sách về khám, chữa bệnh, trợ giúp xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, nước sạch, chất thải rắn y tế, công viên, cây xanh, mặt nước, chiếu sáng đô thị và bảo vệ môi trường cũng đang được tiếp tục hoàn thiện.

Theo ông Nguyễn Công Anh, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản còn lại để triển khai đầy đủ Luật Thủ đô, đồng thời rà soát hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm tính khả thi, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị. Qua đó, thành phố từng bước chuyển các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô thành những quy định cụ thể, có thể triển khai trong thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp.