Hà Nội tập huấn triển khai 7 nghị quyết về văn hóa, thể thao và du lịch

ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai 7 nghị quyết của HĐND Thành phố trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Ảnh: Hoàng Lân

Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23-4-2026, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Đây là văn bản pháp luật có ý nghĩa quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nhằm phổ biến, triển khai các nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành để thi hành Luật Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu Luật Thủ đô năm 2026, các điều, khoản liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; đồng thời phổ biến tổng quan các nghị quyết của HĐND Thành phố nhằm triển khai thi hành Luật trong những lĩnh vực này.

Theo đó, 7 Nghị quyết được lựa chọn tập huấn bao quát nhiều nội dung quan trọng, từ cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, bảo tồn di tích, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao đến quản lý hoạt động quảng cáo, quy định mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và phát triển kinh tế ban đêm.

Cụ thể, Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 quy định chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Hà Nội.

Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cá nhân, tổ chức cải tạo, bảo vệ khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử và các công trình kiến trúc có giá trị. Trong khi đó, Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND cùng ngày quy định trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Thành phố.

Đối với hoạt động quảng cáo, Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 quy định cơ chế quản lý và khai thác hoạt động quảng cáo trên địa bàn Hà Nội. Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.

Hai nghị quyết còn lại gồm Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026, quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của Hà Nội; và Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND cùng ngày, quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn Thành phố. Các nội dung tập huấn đồng thời đề cập những văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện liên quan.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các nghị quyết của HĐND Thành phố được ban hành nhằm tạo thêm cơ sở pháp lý và cơ chế quan trọng để khơi thông nguồn lực, bảo tồn và phát huy di sản, phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao, quản lý hoạt động quảng cáo, thúc đẩy kinh tế ban đêm và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, các chính sách chỉ thực sự có giá trị khi được hiểu rõ, thực hiện thống nhất và tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn có ý nghĩa thiết thực, giúp các cơ quan, đơn vị và địa phương nắm chắc những quy định mới, xác định rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, 7 nghị quyết của HĐND Thành phố không đứng riêng lẻ mà tạo thành một hệ thống cơ chế bổ trợ lẫn nhau. Các quy định vừa mở đường huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực, vừa góp phần bảo vệ di sản và bản sắc Thủ đô; đồng thời tạo cơ sở phát triển các hoạt động văn hóa, quảng cáo và kinh tế ban đêm theo hướng trật tự, tăng cường kỷ cương trong xử lý vi phạm.

Từ yêu cầu đó, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các đại biểu nắm vững những điểm mới, phạm vi áp dụng, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND cấp xã, phường, bảo đảm nhận thức thống nhất, tránh lúng túng hoặc vận dụng không đồng bộ. Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần gắn nội dung tập huấn với công việc thực tế; rà soát các nhiệm vụ đang triển khai, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh, các điều kiện về nhân lực, kinh phí và cơ chế phối hợp để tổ chức thực hiện đúng quy định.