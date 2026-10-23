Hà Nội tập huấn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Quang cảnh lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”. Ảnh: Thu Hằng

Lớp tập huấn do Phòng Tiêu chuẩn đo lường và Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hà Nội thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, với sự tham gia của 150 học viên là lãnh đạo phụ trách công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng; công chức, viên chức làm đầu mối tham mưu tại các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường; cùng đại diện doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và các đơn vị liên quan.

Tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Văn Khôi, Trưởng ban Tiêu chuẩn, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia và bà Lăng Thị Diệu Linh, chuyên viên chính của Bộ Khoa học và Công nghệ, trực tiếp truyền đạt các chuyên đề.

Trưởng ban Tiêu chuẩn, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Nguyễn Văn Khôi trực tiếp giảng dạy. Ảnh Thu Hằng

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; làm rõ vai trò của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Các học viên được hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, thẩm định, công bố và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương; cách tra cứu, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên môi trường điện tử.

Các học viên tham gia tập huấn. Ảnh: Thu Hằng

Bên cạnh nội dung chuyên môn, lớp tập huấn dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội.