Hà Nội tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi

Từ tháng 6 đến tháng 8/2027, Cung Thiếu nhi Hà Nội dự kiến tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu và “Trại kỹ năng” hè cho thanh thiếu nhi.

Sáng 31/10, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội và Cung Thiếu nhi Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi Thủ đô.

Chương trình có sự tham gia của gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh, với lực lượng nòng cốt là cán bộ Đoàn, Hội đồng Đội, giáo viên Tổng phụ trách và giáo viên thể chất đến từ 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Minh Đức, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội, cho rằng phòng, chống đuối nước không chỉ dừng ở việc dạy trẻ biết bơi. Ngay cả người biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng ứng phó khi rơi vào tình huống bất ngờ.

Theo ông Dương Minh Đức, việc trang bị cho trẻ khả năng nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ, sử dụng vật nổi và kêu gọi trợ giúp đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn đuối nước. (Ảnh: Bảo Lâm)

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia Nhật Bản về phòng, chống đuối nước gồm Giáo sư Tsubakimoto Shozo, Huấn luyện viên Koike Tadaaki và Huấn luyện viên Ayusawa Takanori giới thiệu phương pháp an toàn dưới nước được nghiên cứu và triển khai trong thời gian dài tại Nhật Bản.

Nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thiết thực như nhận diện nguy cơ, duy trì khả năng nổi, xử lý tình huống bất ngờ và bảo vệ bản thân trong môi trường nước.

Trực tiếp hướng dẫn tại bể bơi, Huấn luyện viên Koike Tadaaki nhấn mạnh vai trò của việc kiểm soát nhịp thở trong kỹ năng tự bảo vệ dưới nước. Theo ông, việc phối hợp nhịp hít vào, thở ra với động tác tay giúp người gặp nạn duy trì trạng thái nổi trên mặt nước, bình tĩnh chờ lực lượng cứu hộ thay vì cố gắng bơi trong trạng thái hoảng loạn.

Sau phần hướng dẫn, học viên được thực hành trực tiếp tại bể bơi theo độ tuổi và khả năng bơi. (ảnh: Mai Tùng)

Các em được hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản nhằm tăng khả năng tự bảo vệ khi ở vùng nước sâu hoặc gặp tình huống bất ngờ.

Em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 8A15, Trường THCS Xuân Phương, cho biết em đã biết bơi trước khi tham gia chương trình nhưng sau buổi tập huấn cảm thấy tự tin hơn với kỹ thuật đứng nước và xử lý khi ở vùng nước sâu.

Trong khi đó, em Nguyễn Bảo An, học sinh lớp 6A14, Trường THCS Xuân Phương phân hiệu 1, cho biết em được hướng dẫn thêm về kỹ thuật bơi, cách phòng tránh chuột rút và xử lý một số tình huống có thể xảy ra khi ở dưới nước.

Bên cạnh thực hành, đại biểu, giáo viên và học sinh còn trao đổi trực tiếp với các chuyên gia về những tình huống thường gặp trong môi trường nước.

Lực lượng cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên tại 126 xã, phường được xác định là lực lượng nòng cốt để tiếp tục truyền đạt các kỹ năng phòng, chống đuối nước tới học sinh tại trường học và địa bàn dân cư.