Hà Nội tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi

Chương trình do Cung Thiếu nhi Hà Nội làm đầu mối tổ chức, phối hợp với Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh, Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Alov - Investov cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia Nhật Bản, gồm Giáo sư Tsubakimoto Shozo, huấn luyện viên Koike Tadaaki và huấn luyện viên Ayusawa Takanori. Các chuyên gia đã giới thiệu những phương pháp phòng, chống đuối nước và kỹ năng an toàn dưới nước được nghiên cứu, áp dụng tại Nhật Bản.

Huấn luyện viên trực tiếp theo sát và hỗ trợ các em nhỏ thực hành các thao tác an toàn trong môi trường nước.

Thông qua các nội dung lý thuyết kết hợp thực hành theo nhóm, học sinh và lực lượng cán bộ nòng cốt được hướng dẫn nhận diện nguy cơ đuối nước, báo động và gọi trợ giúp, kỹ năng bơi, nổi, tự bảo vệ, sử dụng áo phao và vật nổi.

Đặc biệt, chương trình chú trọng hướng dẫn cách hỗ trợ người gặp nạn từ vị trí an toàn theo nguyên tắc cứu đuối gián tiếp, tránh để người tham gia cứu hộ rơi vào tình huống nguy hiểm.

Không chỉ trang bị kỹ năng thực tiễn cho thanh thiếu nhi, hoạt động còn hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống đuối nước, góp phần xây dựng môi trường nước an toàn cho trẻ em.

Đây là đợt tập huấn điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai tại 11 xã, phường trên địa bàn Hà Nội từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027.

Dự kiến, các đợt cao điểm mang tên “Trại kỹ năng” cũng sẽ được tổ chức trong dịp hè năm 2027, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi Thủ đô.