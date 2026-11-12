Hà Nội tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số

Bổ sung sản phẩm, dịch vụ đủ điều kiện vào các đợt hỗ trợ

Theo Thông báo số 0337/TB-SKHCN ngày 10/11/2026, đối tượng đăng ký là các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng điều kiện theo Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND ngày 3/10/2026 của UBND thành phố. Hồ sơ được tiếp nhận thường xuyên; riêng giai đoạn đầu, thời gian tiếp nhận đến hết ngày 30/11/2026. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được thẩm định trong 30 ngày. Trường hợp cần bổ sung, giải trình, nhà cung cấp phải thực hiện trong thời hạn quy định; kết quả được công khai trên Hệ thống cấp phiếu hỗ trợ tại mini app Hanoi Next trên nền tảng iHanoi.

Sở Khoa học và Công nghệ đã công bố đợt hỗ trợ đầu tiên theo Quyết định số 2246/QĐ-SKHCN ngày 1/11/2026 và tiếp tục bổ sung các sản phẩm, dịch vụ đủ điều kiện vào Danh mục. Đợt thứ nhất tiếp nhận đăng ký cấp phiếu hỗ trợ đến 17 giờ ngày 4/12/2026, trừ trường hợp được gia hạn hoặc kinh phí phân bổ hết. Đợt thứ hai dự kiến công bố vào đầu năm 2027 sau khi thành phố phân bổ dự toán.

Thời gian qua, TP. Hà Nội có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong công tác chuyển đổi số.

Sản phẩm, dịch vụ được công bố trong danh mục sẽ được đối tượng thụ hưởng lựa chọn khi đăng ký cấp phiếu hỗ trợ trong thời gian tiếp nhận của từng đợt. Vì vậy, Sở khuyến nghị nhà cung cấp sớm hoàn thiện hồ sơ, đồng thời bảo đảm năng lực cung cấp, xác lập giao dịch, kích hoạt và xác nhận sử dụng theo kế hoạch hỗ trợ.

Chuẩn hóa hồ sơ, bảo đảm minh bạch thông tin

Hồ sơ đăng ký lần đầu gồm ba thành phần chính: Đơn đăng ký; bản thuyết minh về nhà cung cấp và tài liệu chứng minh; bản thuyết minh về sản phẩm, dịch vụ và tài liệu chứng minh. Mỗi sản phẩm, dịch vụ độc lập phải có bản thuyết minh riêng. Đối với nhà cung cấp đã có tên trong danh mục nhưng đăng ký bổ sung sản phẩm, dịch vụ, thành phần hồ sơ được thực hiện theo hướng dẫn riêng.

Trong quá trình kê khai, nhà cung cấp phải làm rõ cấu trúc, chức năng, nhóm giải pháp, năng lực cung cấp và hỗ trợ, đối tượng sử dụng, phương thức cung cấp và kết quả đầu ra của sản phẩm, dịch vụ. Giá đề nghị hỗ trợ phải cụ thể, công khai, có căn cứ xác định, không cao hơn giá áp dụng cho khách hàng có điều kiện giao dịch tương đương; quà tặng, khuyến mại được kê khai riêng.

Đối với dữ liệu và an toàn thông tin, hồ sơ cần nêu rõ nơi lưu trữ, xử lý dữ liệu người dùng. Trường hợp chuyển, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhà cung cấp phải thực hiện các thủ tục theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sản phẩm có chức năng trí tuệ nhân tạo cần làm rõ mô hình sử dụng và việc thực hiện các nghĩa vụ pháp luật liên quan. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của thông tin, tài liệu kê khai.

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký trực tuyến tại Hanoi Next qua địa chỉ https://conghotro.hanoi.gov.vn, đồng thời gửi hồ sơ điện tử đến địa chỉ vanthu.skhcn@hanoi.gov.vn. Trường hợp văn bản chưa được ký số, nhà cung cấp gửi bổ sung hồ sơ giấy đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, số 185 Giảng Võ. Trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ, các đơn vị có thể liên hệ Phòng Kinh tế số và Xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ qua số điện thoại 024.35121166 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Việc công khai điều kiện, thành phần hồ sơ, quy trình và thời hạn thẩm định góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia, đồng thời bảo đảm quá trình lựa chọn sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ được thực hiện minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.