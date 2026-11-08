Hà Nội tạo thuận lợi cho cơ sở lưu trú du lịch áp dụng giá điện theo quy định mới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc xác nhận cơ sở lưu trú du lịch làm căn cứ áp dụng giá bán lẻ điện theo quy định. Ảnh: M.H.

Văn bản được ban hành trên cơ sở Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 2-12-2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xác nhận cơ sở lưu trú du lịch làm căn cứ áp dụng giá bán lẻ điện. Đáng chú ý, ngày 31-10-2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, có hiệu lực từ ngày 1-11-2026. Theo đó, các cơ sở lưu trú du lịch thuộc đối tượng được áp dụng quy định tại Quyết định này.

Để bảo đảm việc áp dụng giá bán lẻ điện đúng đối tượng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến giá bán điện. Qua đó, giúp các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nắm bắt đầy đủ quy định, chủ động rà soát hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có nhu cầu áp dụng giá bán lẻ điện dành cho cơ sở lưu trú du lịch, Sở đề nghị chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý của cơ sở và thực hiện thủ tục đề nghị kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật hoặc đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định.

Cụ thể, đối với hồ sơ đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, thành phần hồ sơ thực hiện theo khoản 4, Điều 50 Luật Du lịch. Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tại các Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội theo quy định.

Đối với thủ tục kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch, hồ sơ gồm văn bản đề nghị kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan. Sau khi tiếp nhận, Sở sẽ xem xét, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có), tổ chức kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng lưu ý, đối với những cơ sở lưu trú du lịch đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu hoặc quyết định công nhận hạng còn thời hạn thì không phải thực hiện lại thủ tục kiểm tra, xác nhận chỉ để phục vụ việc áp dụng giá bán lẻ điện.

Bên cạnh đó, trường hợp cơ sở lưu trú du lịch sử dụng một phần điện năng cho mục đích khác ngoài hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và dịch vụ phục vụ khách du lịch, hoặc dành cho các tổ chức, cá nhân thuê, sử dụng mặt bằng tại cơ sở, phần điện năng phục vụ những mục đích này phải áp dụng giá bán lẻ điện theo quy định của pháp luật về thực hiện giá bán điện.

Sau khi hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ theo quy định, cơ sở lưu trú du lịch thực hiện thủ tục đề nghị áp dụng giá bán lẻ điện tại Công ty Điện lực nơi cơ sở ký hợp đồng mua bán điện.