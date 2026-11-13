Hà Nội tạo sức hút cho du lịch mùa thu từ chuỗi sự kiện văn hóa, ẩm thực

Làm mới trải nghiệm từ không gian văn hóa

Mùa thu Hà Nội hấp dẫn du khách bởi tiết trời dịu mát, cảnh sắc phố phường lãng mạn cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử. Tạp chí Time Out từng bình chọn Hà Nội nằm trong tốp 7 điểm du lịch mùa thu đẹp nhất châu Á. Phát huy lợi thế đó, thành phố đang đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực quy mô lớn, tạo thêm sản phẩm và lý do để du khách lựa chọn Thủ đô trong hành trình khám phá mùa thu.

Biểu tượng Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoàng Quyên.

Nổi bật là Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 18/11 với chủ đề “Thăng Long - Kẻ Nghệ”. Sự kiện đưa sáng tạo trở thành một phần của trải nghiệm du lịch khi những địa điểm quen thuộc như bốt Hàng Đậu, chợ Đồng Xuân cùng các không gian kiến trúc trong khu vực trung tâm được làm mới bằng hoạt động trưng bày, sắp đặt, trình diễn và trải nghiệm tương tác. Qua đó, du khách không chỉ tham quan cảnh quan đô thị mà còn có cơ hội tiếp cận những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Hà Nội dưới góc nhìn sáng tạo.

Cùng với các không gian nghệ thuật, chuỗi sự kiện ẩm thực quốc tế trong tháng 11 cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách. Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 22/11 do Bộ Ngoại giao tổ chức, là dịp để công chúng khám phá sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia.

Tiếp đó, Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, dự kiến quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế. Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam Phạm Thị Hiền chia sẻ, lễ hội được định hướng phát triển thành thương hiệu ẩm thực quốc tế thường niên, trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cũng tạo điểm nhấn trong mùa du lịch năm nay. Tại Hà Nội, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, triển lãm, trình diễn nghề truyền thống và giới thiệu sản phẩm văn hóa được tổ chức, tạo cơ hội để người dân, du khách trực tiếp tham gia và trải nghiệm.

Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Với quy mô lớn, chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ thiết kế sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn đến ẩm thực và di sản, các hoạt động đang mở rộng cách tiếp cận du lịch Hà Nội. Thay vì chỉ tham quan những điểm đến quen thuộc, du khách có thêm lựa chọn để trải nghiệm văn hóa đô thị, khám phá nghề truyền thống và giao lưu quốc tế.

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh.

Kết nối sự kiện thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, từ cuối tháng 9/2026, lượng khách quốc tế đến Thủ đô bắt đầu tăng cao. Thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2026, ngành Du lịch Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, thành phố đang nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch mang bản sắc riêng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và sức hấp dẫn của điểm đến. Trong đó, du lịch mùa thu được xác định là một trong những sản phẩm giàu tiềm năng, được thành phố chú trọng đầu tư, phát triển.

Thực tế, chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực cho thấy nỗ lực khai thác tài nguyên văn hóa để kích cầu du lịch. Tuy nhiên, để các hoạt động trở thành động lực phát triển bền vững, Hà Nội cần vượt qua cách tổ chức sự kiện đơn lẻ, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm có sự kết nối giữa điểm đến, hoạt động văn hóa và dịch vụ du lịch.

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt đề xuất, thành phố cần xây dựng chiến lược tổng thể cho du lịch mùa thu, trong đó các lễ hội, sự kiện văn hóa được kết nối thành chuỗi sản phẩm có chủ đề và lịch tổ chức ổn định hằng năm. Việc duy trì tính thường niên sẽ giúp du khách chủ động lên kế hoạch, đồng thời tạo dấu ấn nhận diện riêng cho mùa du lịch.

Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh cho rằng, Hà Nội cần xây dựng bộ nhận diện chung cho du lịch mùa thu, đồng thời phát triển nền tảng thông tin số về sự kiện, tích hợp bản đồ du lịch và lịch trình trải nghiệm để du khách dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

Những đề xuất này đặt ra yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức sự kiện và doanh nghiệp lữ hành. Lịch sự kiện cần được công bố sớm, thông tin điểm đến thuận tiện tra cứu; các tour, tuyến cần được thiết kế phù hợp với thời gian diễn ra hoạt động. Chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối giao thông và trải nghiệm tại điểm đến cũng cần được chú trọng để bảo đảm sức hấp dẫn không chỉ nằm ở quy mô chương trình.

Với chuỗi sự kiện đa dạng trong tháng 11/2026, Hà Nội có thêm cơ hội khẳng định vị thế điểm đến văn hóa, sáng tạo và giao lưu quốc tế. Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu du lịch mùa thu phải là chiến lược dài hạn, trong đó văn hóa là nền tảng, sáng tạo là động lực và chất lượng trải nghiệm là yếu tố quyết định.

Khi các sự kiện được kết nối thành sản phẩm có tính liên tục, mỗi mùa thu đều mang đến những trải nghiệm mới nhưng vẫn đậm bản sắc, Hà Nội sẽ có thêm sức hút để du khách tìm đến, khám phá và quay trở lại.