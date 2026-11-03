Hà Nội tạo dư địa mới cho dòng vốn FDI | Hà Nội tin mỗi chiều
Một thành phố muốn thu hút những dòng vốn lớn không chỉ cần những chính sách hấp dẫn, mà trước hết phải có không gian đủ lớn, hạ tầng đủ tốt và một hệ sinh thái đủ sức giữ chân nhà đầu tư. Với Hà Nội, bài toán thu hút FDI đang được đặt trong một không gian rộng hơn: không chỉ là thêm những khu công nghiệp mới mà là tổ chức lại các cực phát triển, các hành lang kinh tế và từng bước chuyển dòng vốn sang những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tao-du-dia-moi-cho-dong-von-fdi-ha-noi-tin-moi-chieu-2462611031851592.htm