Hà Nội tạo động lực phát triển mới từ 18 công trình, dự án trọng điểm

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, những con số này cho thấy quy mô đầu tư và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đây là những công trình, dự án được Hà Nội lựa chọn nhằm giải quyết các yêu cầu cấp thiết về kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường và dịch vụ công, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.