Hà Nội tạo động lực phát triển mới từ 18 công trình, dự án trọng điểm

Ngày 9/10, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành, khởi công và triển khai 18 công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, công nghiệp và dịch vụ, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Theo danh mục công bố tại sự kiện, Hà Nội có 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng. Trong đó, 18 công trình, dự án tiêu biểu được lựa chọn nhằm giải quyết các yêu cầu cấp thiết về hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Trong nhóm công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, đáng chú ý là Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành thuộc đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội. Tuyến đường dài khoảng 58,2 km trên địa bàn Hà Nội, có sản lượng thi công ước đạt 90%.

Ngày 9/10, đoạn tuyến dài 15 km từ khu vực đê Hữu Hồng-cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long được thông xe kỹ thuật. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ đường song hành trong năm 2026, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Cùng với đó, ba đoạn tuyến cuối cùng thuộc đường Vành đai 2,5, tổng chiều dài khoảng 2,2 km, tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng, được đẩy nhanh tiến độ nhằm từng bước khép kín tuyến đường dài hơn 19 km theo quy hoạch.

Bến xe khách Yên Sở với vốn đầu tư gần 450 tỷ đồng cũng được định hướng trở thành đầu mối vận tải hành khách mới, góp phần phân bổ lưu lượng phương tiện và giảm áp lực cho các bến xe hiện hữu.

Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 tại phường Xuân Đỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 789 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh, sẽ bổ sung năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu cho người dân.

Ở nhóm dự án khởi công mới, Hà Nội tiếp tục đầu tư các công trình giao thông và logistics như tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng, và Cảng thủy nội địa Giang Biên, tổng vốn khoảng 2.551,8 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối các đầu mối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Đáng chú ý, thành phố dành nguồn lực lớn cho các dự án cải thiện môi trường, xử lý ô nhiễm nguồn nước. Dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, dự kiến kết hợp cải tạo lòng sông, gia cố đê điều, xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Dự án cải tạo sông Cầu Bây có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, cùng hệ thống thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô với tổng mức đầu tư dự kiến 4.038 tỷ đồng. Các công trình hướng tới giảm ô nhiễm, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1 có quy mô hơn 230 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng, định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, thông minh, phát thải thấp. Thành phố đồng thời triển khai các dự án văn hóa, du lịch và dịch vụ như không gian văn hóa, thương mại tại 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, Công viên Safari Ba Vì, tổ hợp vui chơi giải trí đa năng-trường đua ngựa tại Sóc Sơn và tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh.

Các dự án trường phổ thông nhiều cấp học chất lượng cao tại Thạch Thất, Sóc Sơn và Phù Đổng góp phần bổ sung hạ tầng giáo dục. Trong khi đó, dự án Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung và trụ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an thành phố có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, hướng tới nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng và quản lý dữ liệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm chất lượng và tiến độ các công trình, dự án. Đối với những công trình đã khánh thành, thông xe kỹ thuật, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác an toàn, đồng bộ. Đối với các dự án mới khởi công, chủ đầu tư và nhà đầu tư phải bố trí đầy đủ nguồn lực, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và chi phí.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và vật liệu xây dựng, gắn tiến độ thực hiện với giải ngân vốn đầu tư công. Công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của các đơn vị liên quan sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm các dự án sớm phát huy hiệu quả.

Việc khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công 18 công trình, dự án tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng mới. Hiệu quả đầu tư sẽ được khẳng định bằng tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và những chuyển biến thiết thực đối với đời sống người dân, hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững./.