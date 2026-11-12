Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) đầu tư, kinh doanh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng hoa Thống đốc Kuroiwa Yuji. Ảnh: Viết Thành

Tham dự buổi tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tại buổi tiếp, Thống đốc Kuroiwa Yuji trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng thời cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Kanagawa vừa qua. Theo Thống đốc, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lựa chọn Kanagawa là điểm đến trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua thể hiện sự quan tâm, coi trọng quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Thống đốc Kuroiwa Yuji trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Thống đốc Kuroiwa Yuji đánh giá, thông qua việc duy trì tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội, hai địa phương đã từng bước thúc đẩy giao lưu văn hóa, từ đó mở rộng hợp tác kinh tế và giao lưu giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương.

Trên nền tảng đó, Thống đốc tỉnh Kanagawa mong muốn tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tìm hiểu và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhân dịp này, tỉnh Kanagawa khai trương Văn phòng đại diện của Trung tâm Xúc tiến Công nghiệp Kanagawa tại Việt Nam. Thống đốc Kuroiwa Yuji kỳ vọng Văn phòng sẽ trở thành đầu mối kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Kanagawa và thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương.

Đề cập đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết tỉnh Kanagawa đặc biệt coi trọng khái niệm “ME - BYO” - phòng ngừa bệnh tật, chăm sóc sức khỏe từ sớm, trong bối cảnh già hóa dân số. Cách đây hai năm, tỉnh Kanagawa đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam về lĩnh vực này.

Thống đốc bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo thành phố Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của khái niệm “ME - BYO”, đồng thời cho biết trong buổi làm việc với Bộ Y tế Việt Nam sáng 12-11, hai bên tiếp tục trao đổi về việc thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nội dung hợp tác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp Thống đốc Kuroiwa Yuji. Ảnh: Viết Thành

Theo Thống đốc Kuroiwa Yuji, việc xây dựng cơ chế phòng ngừa bệnh tật từ sớm, kết hợp cách tiếp cận khoa học trong chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa quan trọng. Thống đốc cho rằng, việc hai bên cùng chia sẻ nhận thức và định hướng trong lĩnh vực này là cơ sở thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy hợp tác.

Bên cạnh đó, tỉnh Kanagawa mong muốn mở rộng hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghệ vũ trụ. Thống đốc cho biết Kanagawa có thế mạnh về công nghiệp vệ tinh và công nghệ vũ trụ, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực này, trong đó có các đơn vị liên quan đến phát triển vệ tinh quan sát và các doanh nghiệp công nghệ.

Tỉnh Kanagawa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Hà Nội để duy trì và mở rộng các hoạt động hợp tác. Với nền tảng giao lưu văn hóa, kinh tế đã được xây dựng, hai địa phương có nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai địa phương; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như chăm sóc sức khỏe, công nghiệp và công nghệ vũ trụ.

Đồng chí Trần Đức Thắng đánh giá cao việc Thống đốc nhiều năm liên tiếp trực tiếp dẫn Đoàn sang Hà Nội, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Kanagawa đối với Thủ đô Hà Nội và nhân dân Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Tháng 11-2023, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, với độ tin cậy chính trị cao.

Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam về ODA, đầu tư, lao động và du lịch. Hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng sôi động, trở thành một trong những trụ cột quan trọng, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Kanagawa chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn Thống đốc Kuroiwa Yuji và Chính quyền tỉnh Kanagawa đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo; đồng thời bày tỏ mong muốn Hà Nội và Kanagawa tích cực triển khai các định hướng hợp tác nêu trên, góp phần đưa quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2028.

Thông tin về quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Nhật Bản, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, Hà Nội luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Hiện nay, thành phố đang duy trì quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Nhật Bản như Tokyo, Fukuoka, Kanagawa, Saitama, Kawasaki và Yokohama.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, trong số gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có doanh nghiệp đầu tư tại Hà Nội, Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư hàng đầu, với tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỷ USD, chiếm 20,9% tổng vốn FDI của thành phố.

Qua quá trình hợp tác, thành phố nhận thấy các doanh nghiệp Nhật Bản là những nhà đầu tư có trách nhiệm, hoạt động ổn định và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hà Nội. Đặc biệt, Hà Nội và tỉnh Kanagawa có nhiều điểm tương đồng, nhất là về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, những thế mạnh của doanh nghiệp Kanagawa cũng là những lĩnh vực Hà Nội đang có nhu cầu phát triển, như công nghiệp, khoa học công nghệ, y tế và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường và chất lượng không khí. Hà Nội mong muốn xây dựng một đô thị xanh, không khí trong lành, môi trường sống yên bình, đáng sống.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng đề nghị Thống đốc tỉnh Kanagawa tiếp tục giới thiệu, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Hà Nội. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tìm hiểu, triển khai dự án và hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công.

Đối với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, thành phố hoan nghênh các doanh nghiệp Kanagawa nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Nội. Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu khả năng xây dựng cơ sở sản xuất, nhà máy hoặc triển khai các dự án phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố. Hà Nội cũng sẵn sàng nghiên cứu đề xuất về việc hình thành khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, trên cơ sở thành phố đầu tư hạ tầng và thu hút doanh nghiệp vào hoạt động.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, ngoài hợp tác kinh tế, đầu tư, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Thời gian qua, Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội đã được tổ chức 6 lần, thu hút đông đảo người dân tham dự và trở thành sự kiện văn hóa quen thuộc của Thủ đô trong tháng 11 hằng năm. Thành phố mong muốn hai bên tiếp tục duy trì, nâng tầm sự kiện; đồng thời, đề xuất nghiên cứu tổ chức luân phiên Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội và Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, mỗi năm tổ chức tại một địa phương. Thành phố Hà Nội đã giao các cơ quan chức năng phối hợp chuẩn bị chu đáo, bảo đảm Lễ hội năm nay diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chúc mừng việc khai trương Văn phòng đại diện của Trung tâm Xúc tiến Công nghiệp Kanagawa tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn Văn phòng sẽ phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp hai địa phương.