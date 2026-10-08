Hà Nội tạo điều kiện để Panasonic hợp tác phát triển kinh tế tuần hoàn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (giữa) tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn Panasonic Việt Nam. Ảnh: Liên Hà

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý III-2026 của Hà Nội đạt 10,02%, với các động lực tăng trưởng ngày càng gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Thành phố ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp, phát triển khoa học - công nghệ, đồng thời xác định chuyển đổi số là một trong những trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.

Hà Nội cũng đang tạo điều kiện để các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi số được hình thành, đưa vào hoạt động hiệu quả.

Khẳng định sự đồng hành của Panasonic với những mục tiêu phát triển của Hà Nội, Giám đốc Khối Kế hoạch chiến lược Tập đoàn Panasonic Việt Nam, ông Masayoshi Oishi cho biết, trong quá trình hoạt động tại Thủ đô, tập đoàn đang nỗ lực triển khai các chính sách nhằm giảm lượng chất thải phát sinh, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, qua đó tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Trong nỗ lực đó, Panasonic đã triển khai các sáng kiến thực hiện cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), đồng thời xúc tiến dự án thí điểm tái chế thiết bị gia dụng tại Khu công nghiệp Thăng Long và kỳ vọng thành phố Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện cho các sáng kiến, dự án này được triển khai hiệu quả, thành công.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Liên Hà

Đánh giá cao những kinh nghiệm Panasonic chia sẻ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng hoan nghênh những đề xuất từ phía tập đoàn.

Theo lãnh đạo thành phố, đề xuất phù hợp với định hướng của Hà Nội trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm tác động đến môi trường. Hà Nội sẽ thúc đẩy, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo những điều kiện cần thiết để dự án được triển khai hiệu quả; đồng thời đề nghị Panasonic đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong định hướng phát triển công nghiệp xanh. Thành phố đã ban hành quy định về tiêu chí khu, cụm công nghiệp sinh thái, hướng tới mô hình mà trong đó các doanh nghiệp tăng cường liên kết, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng và tận dụng sản phẩm phụ trong hoạt động sản xuất.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Panasonic tăng cường liên kết với các doanh nghiệp Hà Nội, từng bước hình thành hệ sinh thái tái chế, qua đó nâng cao hiệu quả của mô hình kinh tế tuần hoàn trên địa bàn.

Hai bên cũng đã trao đổi, làm rõ phương án triển khai các sáng kiến và dự án liên quan, đồng thời xem xét các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất và phát triển công nghiệp tại Hà Nội.