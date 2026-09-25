Hà Nội tạo điều kiện để doanh nghiệp Bỉ mở rộng hợp tác, đầu tư

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (giữa) trong buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt. Ảnh: Liên Hà

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được thông qua đã tạo nền tảng chiến lược để Hà Nội triển khai những định hướng phát triển dài hạn. Trong đó, thành phố ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp, phát triển khoa học - công nghệ và xác định chuyển đổi số là một trong những trọng tâm.

Hà Nội đang tập trung cải cách thủ tục đầu tư, đổi mới công tác điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI trong những lĩnh vực tiềm năng, có giá trị gia tăng cao.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ kỳ vọng tân Đại sứ Pieter Leenknegt, trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với các đối tác Bỉ trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Vương quốc Bỉ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Liên Hà

"Hà Nội đang mở rộng chính sách chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt trong phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao và các dự án trọng điểm. Thành phố mong muốn thu hút các doanh nghiệp Bỉ trong những lĩnh vực thế mạnh như y dược, năng lượng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và logistics đến tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác và đầu tư", Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đồng thời kỳ vọng hợp tác cấp địa phương giữa Hà Nội và Brussels sẽ đạt những bước tiến mới, trở thành nền tảng gần gũi, thực chất góp phần nâng tầm và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Pieter Leenknegt bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và tin tưởng rằng với tầm nhìn quy hoạch dài hạn, định hướng đổi mới, Hà Nội sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quà cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt. Ảnh: Liên Hà

Về một số hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ, Đại sứ Pieter Leenknegt nhận định dư địa hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Bỉ còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, sản xuất, y tế và phát triển công nghệ cao, cũng như giao lưu nhân dân, hợp tác nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Theo Đại sứ, hiện có nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Bỉ quan tâm, mong muốn tìm hiểu cơ hội hoạt động và mở rộng đầu tư tại Hà Nội trong các lĩnh vực trên.

Đánh giá cao những định hướng dài hạn được Hà Nội xác lập trong Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Đại sứ cho rằng nhiều định hướng của Hà Nội có sự tương đồng với thế mạnh của Bỉ và nhu cầu của các doanh nghiệp nước này.

Trong thời gian tới, Đại sứ kỳ vọng Đại sứ quán Bỉ và các đối tác sẽ tiếp tục có cơ hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố Hà Nội, duy trì trao đổi thường xuyên, thực chất, từng bước thúc đẩy và triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi về một số hướng hợp tác tiềm năng, trong đó có công nghệ cao, công nghệ sinh học và phát triển các dự án khu công nghiệp sinh thái. Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội sẵn sàng nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án tiềm năng được triển khai phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.