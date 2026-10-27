Hà Nội tạo điều kiện để đảng viên đầu tư, kinh doanh hợp pháp, kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu triển khai Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Phát huy nguồn lực đảng viên, bảo đảm đúng thẩm quyền, quy định

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển Thủ đô. Vì vậy, cần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm giàu chính đáng của cán bộ, đảng viên, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát xung đột lợi ích.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu triển khai Quy định số 224-QĐ/TW. Ảnh: Quang Thái

Theo số liệu thống kê năm 2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 498.588 đảng viên, trong đó 43.556 đảng viên làm kinh tế tư nhân tại địa phương. Cụ thể, có 1.473 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 1.772 đảng viên giữ chức vụ quản lý tại doanh nghiệp tư nhân và 40.311 đảng viên không giữ chức vụ quản lý. Toàn thành phố có 2.842 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát hiệu quả xung đột lợi ích. Việc triển khai Quy định số 224-QĐ/TW nhằm tạo điều kiện để đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh hợp pháp, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải bảo đảm kỷ luật Đảng và trách nhiệm nêu gương.

Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW xác định mục tiêu quán triệt, tổ chức thực hiện thống nhất Quy định số 224-QĐ/TW trong toàn Đảng bộ thành phố; bảo đảm đúng đối tượng, thẩm quyền và phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên. Việc xem xét, chấp thuận phải thực hiện theo hệ thống tổ chức đảng; các cơ quan nhà nước, cơ quan chuyên môn phối hợp theo chức năng, không thay thế thẩm quyền của tổ chức đảng.

Đáng chú ý, quá trình triển khai phải thực hiện đúng quyền, giới hạn và trách nhiệm của từng nhóm đảng viên; không đặt thêm điều kiện, thủ tục hoặc yêu cầu kê khai, thống kê ngoài quy định. Việc quản lý, sử dụng hồ sơ, thông tin phải đúng mục đích, thẩm quyền, bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu triển khai Quy định số 224-QĐ/TW. Ảnh: Quang Thái

6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, kiểm soát xung đột lợi ích từ thực tiễn

Dự thảo Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, quán triệt, tuyên truyền và tập huấn. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức phổ biến Quy định số 224-QĐ/TW và Kế hoạch của Thành ủy theo hướng dễ hiểu, dễ áp dụng; làm rõ quyền, giới hạn, trách nhiệm của từng nhóm đảng viên, nhất là các trường hợp không phải xin chấp thuận, phải được chấp thuận hoặc không được thực hiện. Công tác quán triệt hoàn thành trong tháng 12-2026; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu hoàn thành trong tháng 1-2027.

Thứ hai, xác định đúng đối tượng và thẩm quyền áp dụng. Các cấp ủy căn cứ hồ sơ, thông tin hiện có hoặc được cung cấp đúng thẩm quyền để xác định nhóm đối tượng, chức danh, nhiệm vụ và hình thức đầu tư, kinh doanh; rà soát, đối chiếu phân cấp quản lý để xác định rõ cơ quan tiếp nhận, cơ quan tham mưu và cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Việc rà soát, xác định thẩm quyền hoàn thành trong tháng 12-2026; báo cáo đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc hoàn thành trong tháng 3-2027.

Thứ ba, tổ chức xem xét, chấp thuận theo phân cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét và quyết định đối với những trường hợp thuộc diện phải được chấp thuận theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Việc chấp thuận phải kịp thời, đúng thẩm quyền, không chờ đến kỳ báo cáo. Chấp thuận trong nội bộ Đảng không thay thế các điều kiện, trình tự, thủ tục theo pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và các lĩnh vực liên quan; không được đặt thêm bước hoặc thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính.

Thứ tư, phòng ngừa và kiểm soát xung đột lợi ích. Khi phát sinh trường hợp cụ thể, cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền phải xem xét mối liên hệ giữa lợi ích của đảng viên, người có liên quan với chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc được giao; quyết định, tổ chức thực hiện, theo dõi các biện pháp kiểm soát theo quy định. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông tin, dữ liệu, tài sản, nhân lực và nguồn lực công để phục vụ lợi ích riêng. Dự thảo nhấn mạnh không mặc định việc sở hữu tài sản, cổ phần, có thu nhập hợp pháp hoặc tham gia đầu tư, kinh doanh là hành vi vi phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Thứ năm, tạo điều kiện đầu tư, kinh doanh và phát triển tổ chức đảng. Thành phố bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đảng viên; tăng cường hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin và lồng ghép các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đổi mới sáng tạo hiện có theo đúng chức năng, thẩm quyền và đối tượng. Cùng với đó, phối hợp rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng; hướng dẫn thành lập, củng cố tổ chức đảng, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên. Báo cáo kết quả rà soát, phát triển tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành trong tháng 3-2027.

Thứ sáu, tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết vướng mắc và thực hiện chế độ báo cáo. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đưa việc thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW và Kế hoạch của Thành ủy vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; tập trung vào việc xác định đối tượng, thẩm quyền chấp thuận, giới hạn đầu tư, kinh doanh và kiểm soát xung đột lợi ích. Khó khăn, vướng mắc phải được tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền hoặc chưa có hướng dẫn phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Công tác báo cáo được lồng ghép với chế độ báo cáo, hệ thống thông tin hiện có, bảo đảm an toàn, bảo mật, không phát sinh yêu cầu kê khai, thống kê riêng đối với đảng viên. Báo cáo 6 tháng hoàn thành trong tháng 6, báo cáo năm hoàn thành trong tháng 12 hằng năm và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai nhiệm vụ ngay sau hội nghị, bảo đảm đồng bộ, đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, Đảng ủy UBND thành phố chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các ban đảng, Văn phòng Thành ủy và các đảng ủy trực thuộc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo. Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin và triển khai chương trình hỗ trợ đầu tư, kinh doanh theo chức năng, thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Các ban đảng và Văn phòng Thành ủy chủ động hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền, tập huấn; xác định đối tượng, thẩm quyền chấp thuận; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát xung đột lợi ích và phối hợp giải quyết vướng mắc. Đảng ủy HĐND thành phố, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý, tăng cường tuyên truyền, vận động, giám sát theo chức năng.

Các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đảng ủy xã, phường cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức hướng dẫn và giải quyết các trường hợp phát sinh theo đúng phân cấp; chú trọng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, hợp tác xã. Cấp ủy cơ sở, chi ủy, chi bộ và từng đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu, thực hiện đúng quyền, giới hạn và trách nhiệm theo Quy định; thực hiện việc xin chấp thuận đối với trường hợp thuộc diện, chủ động báo cáo và kiểm soát xung đột lợi ích.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, việc triển khai Quy định số 224-QĐ/TW có ý nghĩa quan trọng đối với Hà Nội, không chỉ góp phần huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát xung đột lợi ích.

Thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Hiệu quả thực hiện Kế hoạch phải được đánh giá bằng chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong đầu tư, kinh doanh; hiệu quả kiểm soát xung đột lợi ích; sự phát triển của tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp và những đóng góp thiết thực cho Thủ đô.