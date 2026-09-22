Hà Nội tạnh ráo nhiều ngày, đường gom Đại lộ Thăng Long vẫn ngập gần 1m

Dù Hà Nội đã tạnh ráo nhiều ngày, một số vị trí trên đường gom Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu, có điểm gần 1 m.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, tình trạng ngập trên Đại lộ Thăng Long xảy ra do mưa lớn kéo dài, trong khi nước sông Tích dâng cao. Một số vị trí ngập từ 0,7-1 m.

Nhiều đoạn trũng thấp trên tuyến đường gom ngập sâu, khiến việc lưu thông gặp khó khăn. Tại các điểm ngập, một số phương tiện phải quay đầu chuyển hướng; trong khi đó có trường hợp chọn phương án lội nước hoặc dắt xe qua khu vực ngập.

Cố băng qua những đoạn ngập nước quá nửa bánh xe trên Đại lộ Thăng Long, hàng loạt phương tiện lập tức bị chết máy, người dân phải chật vật dắt bộ giữa "biển" nước.

Mực nước dâng cao gây cản trở lớn đến việc đi lại của các phương tiện.

Đứng túc trực cùng chiếc xe kéo tự chế tại mép nước ngập sâu, anh N.V.H. (trú tại xã Hữu Bằng) chia sẻ: "Mỗi lượt kéo xe máy qua đoạn ngập khoảng 300 m, tôi lấy giá 100.000 đồng. Tuy nhiên, đa số các phương tiện biết ngập đã thay đổi lộ trình, thi thoảng mới có người chấp nhận thuê kéo để qua vùng ngập".

Nhằm né tránh các điểm ngập nước sâu dưới lòng đường, không ít người đi xe máy chọn cách di chuyển lên phần vỉa hè để qua khu vực này.

Để bảo đảm an toàn khi nước sông Tích lên cao, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức cấm phương tiện qua các điểm ngập sâu trên đường gom Đại lộ Thăng Long.

Theo đó, chiều Hà Nội - Hòa Lạc, đường gom bị cấm tại Km26 (hầm chui dân sinh 18); phương tiện phải quay đầu sang đường gom trái hoặc rẽ phải qua đường liên xã Hạ Bằng để đi Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ở chiều ngược lại, đường gom trái bị cấm tại Km28+800 (lối vào cao tốc), phương tiện được điều hướng theo lộ trình thay thế.