Hà Nội tăng trưởng 2 con số: Sự đồng hành của Thành phố là 'điểm tựa' cho doanh nghiệp bứt phá

Hà Nội “đồng hành” cùng doanh nghiệp

Theo báo cáo của UBND Hà Nội, trong quý III/2026, GRDP của Thủ đô tăng 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số. Kết quả này cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025, đồng thời là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026. Tính chung 9 tháng, GRDP Hà Nội tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì đà ổn định và từng bước mở rộng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Phan Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long cho biết: Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đã nhận được sự “đồng hành” của các Sở, ngành Hà Nội, thông qua nhiều chương trình hỗ trợ.

Ông Phan Trung Kiên (đứng giữa), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long. Ảnh: NVCC

Cụ thể, Hà Nội đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bao bì, mẫu mã và tham gia chương trình OCOP.

Theo ông Kiên, đây là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm ngành nông nghiệp, bởi một sản phẩm muốn mở rộng thị trường không chỉ cần bảo đảm chất lượng mà còn phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, nhận diện thương hiệu và truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, trong đợt mưa lớn vừa qua, một số diện tích vùng nguyên liệu của một số doanh nghiệp bị ngập úng, gây thiệt hại cho sản xuất. Hà Nội đã có hỗ trợ một phần kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai.

“Thước đo” phải là đơn hàng, thu nhập và sức bật doanh nghiệp

Trong khi đó, GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) cho biết: Mức tăng trưởng 2 con số trong quý III/2026 đó là kết quả của sự cộng hưởng giữa quyết tâm điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động.

Tuy nhiên, đánh giá sức khỏe doanh nghiệp phải nhìn cả đơn hàng, lợi nhuận và dòng tiền. Báo cáo chín tháng vẫn ghi nhận 26.100 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Điều đó đặt ra yêu cầu quan tâm tới sự phân hóa trong cộng đồng doanh nghiệp. Một cơ sở có doanh thu tăng nhưng chi phí tăng nhanh hơn, công nợ kéo dài thì khả năng tích lũy và tái đầu tư vẫn hạn chế.

Vì vậy, ông Mạc Quốc Anh nhìn nhận kết quả này với tinh thần phấn khởi và trách nhiệm. Thành quả tăng trưởng cần tiếp tục được chuyển hóa thành cơ hội kinh doanh có thể tiếp cận đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành động lực tăng trưởng, ông Mạc Quốc Anh cho rằng, Hà Nội cần giúp doanh nghiệp nâng năng lực tạo giá trị, đầu tư và liên kết. Hiệu quả chính sách phải được thể hiện ở năng suất, việc làm, thu nhập và khả năng mở rộng kinh doanh.

Thứ nhất, nâng chất lượng thực thi và khả năng tiếp cận chính sách. Theo ông, mỗi vướng mắc cần có đầu mối xử lý, thời hạn phản hồi và thông tin tiến độ. Những hướng dẫn về đầu tư, đất đai, xây dựng cần thống nhất giữa các cơ quan.

“Khi doanh nghiệp dự liệu được thời gian và chi phí, họ sẽ có cơ sở để quyết định đầu tư”, GS.TS Mạc Quốc Anh nêu.

Thứ hai, khơi thông dòng tiền gắn với năng lực kinh doanh thực chất. Hà Nội cần phối hợp ngành ngân hàng, hiệp hội xử lý từng nhóm hồ sơ, hỗ trợ doanh nghiệp minh bạch tài chính, chứng minh đơn hàng và khả năng trả nợ.

Đồng thời, cần rà soát việc thanh toán các hợp đồng thuộc trách nhiệm của đơn vị nhà nước, bảo đảm đúng quy định. Khả năng tiếp cận vốn phải đi cùng trách nhiệm sử dụng vốn hiệu quả.

Thứ ba, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư dài hạn. Ông Mạc Quốc Anh đề nghị công khai thông tin mặt bằng, hạ tầng và điều kiện tiếp cận tại các khu, cụm công nghiệp; khuyến khích phát triển nhà xưởng có diện tích phù hợp với doanh nghiệp nhỏ.

Cùng với đó là kết nối trường, viện với doanh nghiệp theo nhu cầu nhân lực, công nghệ. Mặt bằng ổn định và đội ngũ đủ năng lực sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn nâng cấp sản xuất.

Thứ tư, hỗ trợ trực tiếp nâng cao năng suất và thúc đẩy đổi mới. Theo đó, Hà Nội cần thiết kế các chương trình hỗ trợ sát với từng bài toán cụ thể của doanh nghiệp, như tiết giảm nguyên liệu, giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi, số hóa quản trị, kiểm định chất lượng hoặc đào tạo nhân sự.

Quan trọng hơn, ngay từ khi xây dựng và lựa chọn chương trình hỗ trợ cần xác định rõ kết quả đầu ra. Hỗ trợ chỉ thực sự hiệu quả khi giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất hoặc mở rộng sang thị trường mới.

Thứ năm, mở rộng cơ hội tham gia thị trường và chuỗi cung ứng. Ông kiến nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư nước ngoài và hệ thống phân phối, nhưng cần dựa trên nhu cầu mua hàng và yêu cầu cụ thể của từng đối tác.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng giao hàng, từng bước đáp ứng yêu cầu của đối tác và tiến tới ký kết các hợp đồng ổn định.