Du lịch Hà Nội tăng trưởng tích cực, hướng tới mục tiêu thu 160.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo Báo cáo số 203/BC-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội gửi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt ở thị trường khách quốc tế.

Cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 30,52 triệu lượt, tăng 7,34% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 7,64 triệu lượt, tăng 22,4%; khách nội địa đạt 22,88 triệu lượt, tăng 3,1%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 12,41%.

Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn trong 10 tháng đạt 67,25%, tăng 4,12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đến tháng 10/2026, Hà Nội có 3.769 cơ sở lưu trú với 72.404 phòng.

Trên cơ sở kết quả đạt được và dự báo thị trường, Hà Nội xây dựng kịch bản năm 2026 đón khoảng 36,31 triệu lượt khách, tăng 7,39% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt 9,04 triệu lượt, khách nội địa đạt 27,27 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch được dự báo đạt 160.000 tỷ đồng, tăng 18,99%.

Để thúc đẩy tăng trưởng trong 2 tháng cuối năm, Thành phố tập trung xúc tiến tại các thị trường quốc tế trọng điểm như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan; đồng thời tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú.

Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến công bố 5 nhóm sản phẩm du lịch trọng điểm, gồm du lịch quá cảnh, nối chuyến; du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe; du lịch đường sắt; du lịch ẩm thực và hệ thống tour “Thăng Long Tứ Trấn”.

Trong đó, du lịch quá cảnh khai thác lợi thế Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông qua các hành trình kết nối những điểm đến như Việt Phủ Thành Chương, Cổ Loa, Văn Miếu, hồ Hoàn Kiếm và phố cổ. Các sản phẩm du lịch y tế kết hợp chăm sóc sức khỏe, tầm soát sức khỏe với nghỉ dưỡng có thời lượng từ 1 đến 9 ngày.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao cuối năm như Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 8, Giải Marathon Hà Nội Midnight 2026 và các chương trình chào năm mới 2027 được kỳ vọng góp phần thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu du lịch.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra thách thức trong thực hiện chỉ tiêu khách quốc tế lưu trú. Theo Nghị quyết số 169/NQ-CP, Hà Nội được giao mục tiêu 10 triệu lượt khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ trong năm 2026. Đến hết tháng 10, con số này mới đạt 5,39 triệu lượt, tương đương 53,89% kế hoạch.

Theo kịch bản hiện tại, cả năm Hà Nội dự kiến đạt 6,375 triệu lượt khách quốc tế lưu trú, tương đương 63,75% chỉ tiêu được giao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu này là rất khó khăn.

Trước thực tế đó, Thành phố kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất phạm vi, phương pháp thống kê và xem xét điều chỉnh chỉ tiêu thành số lượt khách du lịch quốc tế đến Hà Nội, phù hợp với cách tính tại Quyết định số 2388/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026.