Hà Nội tăng tốc xe buýt điện: Tính hiệu quả từ chi phí vận hành đến lợi ích môi trường

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) dự kiến chuyển đổi phương tiện trên khoảng 20 tuyến trong năm 2026, với hơn 275 xe buýt điện. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện xanh trong đoàn xe lên trên 51% vào cuối năm.

Từ đầu tháng 10/2026, Transerco đã đưa 53 xe buýt điện VinFast thay thế xe diesel trên bốn tuyến 22A, 22B, 30 và 50. Phương tiện mới có thiết kế sàn thấp và thiết bị hỗ trợ người khuyết tật, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ.

Đưa lợi ích môi trường vào bài toán đầu tư

Dưới góc nhìn kinh tế môi trường, chuyển đổi xe buýt điện cần được xem xét trên tổng chi phí và lợi ích trong suốt thời gian khai thác. Nếu chỉ so sánh giá mua phương tiện, việc đánh giá có thể bỏ qua chi phí năng lượng, bảo dưỡng, hạ tầng sạc, thay thế pin và những tác động đến cộng đồng.

Lợi ích trực tiếp của xe buýt điện là không phát sinh khí thải từ ống xả trong quá trình vận hành. Điều này có ý nghĩa đối với những tuyến đường đông dân cư, nơi hành khách, người đi bộ và người kinh doanh ven đường thường xuyên tiếp xúc với khí thải giao thông. Những lợi ích tiềm năng như giảm phơi nhiễm ô nhiễm và cải thiện môi trường sống cần được đưa vào đánh giá hiệu quả đầu tư.

Tuy nhiên, mức giảm phát thải khí nhà kính cần được tính trên toàn bộ vòng đời, bao gồm sản xuất phương tiện, pin và nguồn điện sử dụng. Vì vậy, cần tránh đồng nhất việc không có khí thải tại ống xả với không phát sinh tác động môi trường. Kế hoạch thu hồi, tái sử dụng và tái chế pin cũng cần được chuẩn bị ngay từ khi đầu tư, với trách nhiệm và chi phí được xác định rõ.

Về vận hành, hiệu quả tài chính phụ thuộc vào mức tiêu thụ điện, giá điện, quãng đường khai thác, tuổi thọ pin và khả năng bố trí lịch sạc. Hạ tầng sạc phải phù hợp với biểu đồ chạy xe để hạn chế thời gian phương tiện ngừng hoạt động, đồng thời tránh đầu tư vượt nhu cầu.

Thu hút hành khách là thước đo quan trọng

Một vấn đề cần đặt ra là thay đổi công nghệ phương tiện sẽ đóng góp thế nào vào việc thay đổi lựa chọn đi lại của người dân.

Xe buýt điện có thể cải thiện trải nghiệm hành khách, nhưng khả năng thu hút người sử dụng còn phụ thuộc vào thời gian chờ, độ đúng giờ, mức độ thuận tiện khi chuyển tuyến và khoảng cách tiếp cận điểm dừng. Nếu những yếu tố này chưa được cải thiện, lợi ích từ việc chuyển đổi công nghệ sẽ khó phát huy đầy đủ.

Từ cách tiếp cận kinh tế môi trường, cần theo dõi thêm lượng điện tiêu thụ và phát thải trên mỗi hành khách-km, hệ số sử dụng chỗ, chi phí trên mỗi lượt khách và mức độ chuyển dịch từ phương tiện cá nhân sang xe buýt. Những chỉ số này giúp nhận diện tuyến hoạt động hiệu quả và tuyến cần điều chỉnh.

Khi có thêm người lựa chọn vận tải công cộng thay cho phương tiện cá nhân, quá trình chuyển đổi mới có thể tạo thêm lợi ích về sử dụng năng lượng và giảm áp lực lên không gian đường phố. Do đó, đầu tư xe buýt điện cần đi cùng tổ chức mạng lưới hợp lý, kết nối đường sắt đô thị, cải thiện nhà chờ và lối đi bộ tiếp cận.

Với Hà Nội, giá trị lâu dài của xanh hóa xe buýt nằm ở một dịch vụ công cộng thuận tiện, dễ tiếp cận và được sử dụng thường xuyên. Đó cũng là cơ sở để nguồn lực đầu tư chuyển hóa thành lợi ích kinh tế, môi trường và chất lượng sống cho người dân.