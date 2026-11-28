Hà Nội tăng tốc xây dựng các khu đô thị mới
Trong chiến lược mở rộng không gian đô thị, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều dự án khu đô thị quy mô lớn tại cả khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố. Cùng với việc tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương đang tập trung tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy các dự án sớm chuyển sang giai đoạn thi công.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tang-toc-xay-dung-cac-khu-do-thi-moi-246261128180827307.htm