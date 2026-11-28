Sau hợp nhất hành chính, TP.HCM bước vào vận hội mới với quy mô của một siêu đô thị hơn 6.772 km² và 14 triệu dân. Bản Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt không chỉ mở ra một không gian phát triển rộng lớn, mà còn đặt ra câu hỏi mang tính thời đại: Thành phố sẽ tái cấu trúc ra sao để thoát khỏi tư duy "cộng gộp" cơ học? Làm thế nào để những tuyến metro trăm ngàn tỷ hay các cực tăng trưởng mới không chỉ là những khối bê tông khổng lồ, mà thực sự trở thành không gian sống đáng mơ ước, nơi chất lượng sống của mỗi người dân là thước đo sau cùng?