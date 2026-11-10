Hà Nội tăng tốc 'xanh hóa' xe buýt

Kết quả này đã tạo tiền đề để Thủ đô tiếp tục tăng tốc, hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn bộ xe buýt sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường vào năm 2030.

Xe buýt điện đón khách tại điểm dừng, đỗ trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề). Ảnh: Quang Thái

Liên tục thay mới phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ

Ngay trong những ngày đầu tháng 11-2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã triển khai thay thế toàn bộ phương tiện diesel bằng 31 xe buýt điện trên 3 tuyến: Số 03B (Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên, Long Biên), số 28 (Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Trường Đại học Mỏ - Địa chất) và số 100 (Long Biên - Đặng Xá, Gia Lâm).

Cùng với việc chuyển đổi phương tiện, Transerco thực hiện điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến buýt số 100 nhằm phù hợp với đặc điểm khai thác của xe buýt điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Đây là đợt chuyển đổi mới nhất trong kế hoạch liên tục đổi mới phương tiện tại doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng chủ lực của Thủ đô.

Các xe buýt điện mới có sức chứa 60 chỗ, thiết kế sàn thấp, trang bị thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích phục vụ hành khách. Đoàn xe mang sắc xanh lá đặc trưng, nhận diện thương hiệu Hanoibus với họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các.

Không chỉ thay đổi diện mạo, các phương tiện còn được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận và sử dụng dịch vụ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ trên các tuyến buýt.

Trước đó, công tác “xanh hóa” phương tiện cũng đã được Transerco quyết liệt triển khai. Tính đến hết tháng 10-2026, công ty đã đưa 375 xe buýt điện vào hoạt động trên 24 tuyến. Việc liên tiếp đưa phương tiện mới vào khai thác cho thấy tiến độ chuyển đổi đang được đẩy nhanh, thay vì thực hiện dàn trải, từng bước như giai đoạn đầu.

Từ những đoàn xe điện ngày càng phủ rộng trên các tuyến đường phố, hành trình chuyển đổi xanh của Transerco đang góp thêm động lực để giao thông công cộng Hà Nội phát triển theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững, vì một Thủ đô xanh hơn, đáng sống hơn. Sự thay đổi được hành khách cảm nhận rõ qua mỗi chuyến đi.

Anh Nguyễn Thành Nam, sinh viên Trường Đại học Hà Nội chia sẻ: “Tôi thường xuyên sử dụng xe buýt để đến trường. Trước đây, khi đi xe buýt chạy xăng, tôi cảm thấy xe nóng và có mùi xăng khá khó chịu. Còn bây giờ chuyển sang xe buýt điện, tôi thấy thoải mái, điều hòa mát mẻ”.

Cùng với đổi mới phương tiện, các đơn vị vận tải cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ. Phó Trưởng phòng Kế hoạch điều độ, Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội (đơn vị thành viên của Transerco) Tạ Hoành Sơn cho biết, đơn vị đã và đang tăng cường kiểm soát quy trình làm việc của lái xe, nhân viên phục vụ; kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích trước mỗi ca làm việc. Hoạt động của phương tiện trên tuyến được giám sát qua thiết bị hành trình và hệ thống camera, giúp kiểm soát tốc độ, thời gian vận hành, việc ra vào điểm dừng, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi: Xe buýt điện không chỉ thay thế phương tiện chạy diesel mà phải đi cùng chất lượng phục vụ tốt hơn, tạo sức hút để người dân lựa chọn vận tải hành khách công cộng.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, tạo sức hút để người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng xanh, sạch. Ảnh: Huy Phạm

Tăng tốc để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi vào năm 2030

Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương, tính từ đầu năm đến ngày 2-11-2026, thành phố đã đưa vào hoạt động 506 xe buýt điện trên 29 tuyến; nâng tổng số phương tiện xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh lên 989 xe trên 59 tuyến, gồm 850 xe điện và 139 xe sử dụng năng lượng CNG (khí thiên nhiên nén).

Đáng chú ý, trong số 11 đơn vị vận tải buýt đang hoạt động, đã có 3 đơn vị hoàn thành chuyển đổi 100% phương tiện sang xe buýt điện, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh và Công ty cổ phần Ô tô vận tải Hà Tây. Kết quả này cho thấy lộ trình chuyển đổi đã được triển khai ở nhiều doanh nghiệp, không chỉ tập trung tại một đơn vị.

Từ nay đến hết năm 2026, thành phố dự kiến tiếp tục chuyển đổi 227 xe trên 18 tuyến, trong đó Transerco thực hiện 15 tuyến, Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội 2 tuyến và Công ty cổ phần Vận tải Newway 1 tuyến. Khi hoàn thành, toàn thành phố dự kiến có 1.216 xe buýt điện và năng lượng xanh hoạt động trên 77/129 tuyến, gồm 1.077 xe điện và 139 xe CNG, đạt tỷ lệ 61%. Kết quả này sẽ vượt cả mục tiêu 54% đặt ra cho năm 2028.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi toàn bộ hệ thống xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh. Để tạo nguồn lực cho quá trình chuyển đổi, Hà Nội đã ban hành cơ chế hỗ trợ lãi vay đối với doanh nghiệp đầu tư mua sắm xe buýt điện, năng lượng xanh và hệ thống hạ tầng phục vụ phương tiện.

Theo Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội (ban hành ngày 29-9-2025) và Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội (ban hành ngày 19-6-2026), ngân sách thành phố hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, với thời gian hỗ trợ tối đa 10 năm. Chính sách áp dụng cả với các hạng mục đầu tư trạm biến áp, trạm sạc và trạm nạp khí, góp phần tháo gỡ một trong những khó khăn lớn về nguồn vốn khi doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện.

Quá trình chuyển đổi vẫn đặt ra yêu cầu lớn về vốn đầu tư, hạ tầng điện, quỹ đất dành cho nơi dừng đỗ, tập kết, sửa chữa và trạm sạc. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực và tổ chức mạng lưới tuyến có ý nghĩa quyết định.

Chuyển đổi phương tiện chỉ là một phần của quá trình xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh. Khi được triển khai đồng bộ với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới và phát triển hạ tầng phục vụ, xe buýt điện sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả, góp phần thu hút người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng, giảm áp lực giao thông và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.