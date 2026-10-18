Hà Nội tăng tốc 'xanh hóa' hệ thống xe buýt

Tổng công ty Vận tải Hà Nội đầu tư, thay mới xe buýt cũ bằng xe buýt điện, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, thu hút ngày càng nhiều người sử dụng.

Từ ngày 15/10/2026, tuyến buýt số 31 (Bách Khoa-Chèm, Đại học Mỏ) chính thức thay thế toàn bộ xe buýt sử dụng dầu diesel bằng 15 xe buýt điện VinFast EB8, mỗi xe có sức chứa 60 chỗ. Đây là bước tiếp theo trong chuỗi chuyển đổi phương tiện được Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) triển khai liên tục trong thời gian.

Trước đó, Transerco đã thay thế 53 xe diesel bằng xe buýt điện trên bốn tuyến buýt số 22A, 22B, 30 và 50; đưa 15 xe buýt điện vào khai thác trên tuyến số 83 và 11 xe buýt thay thế đoàn phương tiện trên tuyến số 33, góp phần mở rộng phạm vi phục vụ bằng phương tiện sạch.

Các phương tiện được trang bị đồng bộ nhiều tiện ích phục vụ hành khách, trong đó có thiết kế sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và các tiện ích hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt. Màu xanh lá đặc trưng cùng hình ảnh Khuê Văn Các, họa tiết cánh chim hòa bình trên thân xe góp phần xây dựng diện mạo xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh.

Với ưu thế vận hành êm ái, phương tiện hiện đại và tiện nghi, xe buýt điện ngày càng tạo thiện cảm, khuyến khích người dân lựa chọn giao thông công cộng trong hành trình hằng ngày.

Gần một năm nay, chị Nguyễn Thủy Tiên, ở Minh Khai, lựa chọn xe buýt điện để đi làm từ nhà đến khu đô thị Ocean Park. Chị cho biết phương tiện thuận tiện, văn minh, hiện đại, chất lượng phục vụ cũng được cải thiện.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội có 155 tuyến, với hơn 1.800 phương tiện. Theo lộ trình, đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới sẽ sử dụng xe điện hoặc phương tiện chạy bằng năng lượng xanh.

Trước yêu cầu cải thiện môi trường đô thị và phát triển giao thông bền vững, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tính đến tháng 5/2026, Hà Nội có 856 xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, gồm 717 xe điện và 139 xe chạy khí CNG, chiếm 43,8% tổng số phương tiện. Kết quả này vượt lộ trình tại Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, theo đó xe buýt điện chiếm từ 20 đến 23% đoàn phương tiện vào năm 2026 và từ 34 đến 39% vào năm 2027.

Riêng tại Transerco, đến hết sáu tháng đầu năm 2026, đơn vị đã chuyển đổi 281 xe buýt điện trên 17 tuyến.

Thực hiện văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phương tiện xe buýt điện trong năm 2026, trong tháng 10, Tổng công ty và các đơn vị đã triển khai chuyển đổi phương tiện trên 6 tuyến và mở mới 1 tuyến, với tổng số 94 xe buýt điện.

Từ nay đến cuối năm 2026, Tổng công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến cuối năm chuyển đổi thêm hơn 200 xe điện trên 21 tuyến, phấn đấu đưa tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh vượt 51%, hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi trước thời hạn.

Để thực hiện mục tiêu, nguồn lực đầu tư và hạ tầng vận hành giữ vai trò quan trọng. Transerco đã xây dựng Đề án chuyển đổi phương tiện xe buýt sử dụng năng lượng xanh giai đoạn 2024-2035, dự kiến đầu tư hơn 1.300 xe buýt điện cùng hệ thống trạm sạc, với tổng mức đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng. Việc hợp tác với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để tài trợ vốn chuyển đổi xanh góp phần tạo thêm nguồn lực thực hiện kế hoạch. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành lộ trình trước năm 2030.

Cùng với thay thế phương tiện trên các tuyến hiện có, Hà Nội định hướng mở mới các tuyến buýt tại những khu vực còn thiếu dịch vụ, phát triển xe buýt điện mini phù hợp với đường nhỏ, ngõ hẹp, đưa giao thông công cộng đến gần hơn với khu dân cư. Đây là hướng đi cần thiết để việc xanh hóa gắn với mở rộng khả năng tiếp cận, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, quá trình “xanh hóa” xe buýt cần được triển khai đồng bộ với đầu tư hạ tầng, tổ chức mạng lưới hợp lý và nâng cao chất lượng phục vụ. Khi phương tiện sạch đi cùng dịch vụ thuận tiện, xe buýt sẽ thu hút thêm người dân, góp phần giảm áp lực giao thông và phát thải từ hoạt động đi lại.