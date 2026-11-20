Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố mới đây đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, gồm các nhà máy xử lý nước thải Phú Thị, Đông Dư, An Lạc và hệ thống thu gom.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra công trường thi công Dự án Nhà máy xử lý nước thải Phú Thị. (Ảnh: Quang Thái).

5 nhà máy xử lý nước thải, tổng công suất 142.000m³/ngày

Theo báo cáo, Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây (Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây) được triển khai theo Quyết định số 5548/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 của UBND thành phố, với tổng mức đầu tư 6.675,3 tỷ đồng.

Dự án có phạm vi triển khai tại các phường, xã: Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Bát Tràng và Thuận An; tổng diện tích lưu vực thu gom, xử lý nước thải khoảng 7.751ha.

Về quy mô, dự án xây dựng 5 nhà máy xử lý nước thải, áp dụng công nghệ bùn hoạt tính theo mẻ tuần tự cải tiến, tổng công suất thiết kế 142.000m³/ngày, công suất khi mưa 180.000m³/ngày. Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 15,65ha.

Cụ thể, Nhà máy xử lý nước thải Phúc Đồng (phường Phúc Lợi) có diện tích 1,68ha, công suất 40.000m³/ngày; Nhà máy xử lý nước thải An Lạc (phường Long Biên) diện tích 3,58ha, công suất 43.000m³/ngày; Nhà máy xử lý nước thải Ngọc Thụy (phường Bồ Đề) diện tích 2,23ha, công suất 22.000m³/ngày.

Nhà máy xử lý nước thải Đông Dư (xã Bát Tràng) có diện tích 6,66ha, công suất 22.000m³/ngày; Nhà máy xử lý nước thải Phú Thị (xã Gia Lâm) diện tích 1,5ha, công suất 15.000m³/ngày.

Bên cạnh các nhà máy, dự án còn xây dựng khoảng 68,1km tuyến cống thu gom, đường kính DN125-D1000mm và 34 trạm bơm nâng. Trong đó, hệ thống thu gom tại 5 lưu vực Phúc Đồng, An Lạc, Ngọc Thụy, Đông Dư và Phú Thị dài khoảng 60,9km, với 29 trạm bơm nâng.

Hệ thống thu gom tại các khu dân cư lân cận khu đô thị Ocean Park dài khoảng 7,2km, gồm 5 trạm bơm nâng, đấu nối về Nhà máy xử lý nước thải Ocean Park hiện có, công suất 38.000m³/ngày. Ngoài ra, dự án xây dựng khoảng 4,2km tuyến ống dẫn nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận.

Đối với mặt bằng tuyến thu gom, các tuyến ống, hố ga thăm và giếng tách được bố trí ngầm dưới lòng đường, vỉa hè hiện trạng. Các trạm bơm nâng có diện tích từ 15-70m², bố trí trên vỉa hè, khu cây xanh và đất công, không phát sinh yêu cầu bồi thường, tái định cư.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra công trường thi công Dự án Nhà máy xử lý nước thải An Lạc. Ảnh: Quang Thái.

Tập trung thi công trên mặt bằng đã bàn giao

Báo cáo tiến độ cho thấy, tại hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Phú Thị, mặt bằng đã được bàn giao, cơ bản hoàn thành san nền. Đơn vị thi công đang triển khai cọc khoan nhồi, với 72/78 cọc đã hoàn thành; đồng thời đóng cừ, đào đất thi công bể xử lý.

Tại hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải An Lạc, mặt bằng đã được tiếp nhận. Các đơn vị đang triển khai san nền, xây dựng hàng rào, lán trại và tập kết thiết bị phục vụ thi công.

Đối với hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Đông Dư, phần mặt bằng đã giải phóng được bàn giao, hiện đang triển khai công tác san nền.

Qua kiểm tra thực địa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực, khẩn trương tổ chức thi công trên phần mặt bằng sạch đã được bàn giao; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt đẩy mạnh thi công, chủ động rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm hoàn thành đồng bộ nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom tương ứng.

Theo tiến độ được yêu cầu, Nhà máy xử lý nước thải Phú Thị phấn đấu hoàn thành ngày 30/7/2027; Nhà máy xử lý nước thải An Lạc hoàn thành ngày 30/8/2027; Nhà máy xử lý nước thải Đông Dư hoàn thành ngày 30/9/2027.

Đối với Nhà máy xử lý nước thải Phúc Đồng và Ngọc Thụy, thành phố yêu cầu tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/12/2026, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 10/10/2027.

Máy móc, nhân lực nhà thầu triển khai dự án. Ảnh: Quang Thái.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, sau khi hoàn thành, các nhà máy xử lý nước thải phải được tổ chức vận hành thử, kiểm tra, đánh giá chất lượng trước khi bàn giao cho cơ quan chuyên môn của thành phố quản lý, vận hành theo quy định.

Mục tiêu của dự án không chỉ là hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật mà quan trọng hơn là góp phần giảm ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường nước sông Cầu Bây và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Vì vậy, nước sau xử lý phải bảo đảm các yêu cầu về chất lượng môi trường, hướng tới bổ cập và tái sử dụng nguồn nước, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.