Khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) giai đoạn I rộng 76,92 ha đã thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất - Ảnh: Invest Vietnam.

Tại “Hội thảo quốc tế xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2026” do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức ngày 26/11/2026, bài toán nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và kết nối chuỗi cung ứng trở thành tâm điểm thảo luận của các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Thành phố xác định công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung ứng vật liệu, linh kiện phụ tùng, bảo đảm tính tự chủ cho sản xuất công nghiệp và là giải pháp đột phá để phát triển công nghiệp công nghệ cao.

SẴN SÀNG QUỸ ĐẤT SẠCH VÀ HẠ TẦNG CHUYÊN BIỆT

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết với vị thế của Thủ đô, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ tạo tác động lan tỏa đến sự phát triển của vùng và cả nước. Hiện nay, Hà Nội sở hữu Khu công nghệ cao Hòa Lạc rộng 1.586 ha cùng 10 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 1.348 ha, trong đó có 9 khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy gần 100%.

Thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thêm 3 khu công nghiệp mới với diện tích 663 ha gồm Quang Minh II, Khu công nghệ cao sinh học Bắc Từ Liêm và Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, nhằm tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hệ thống 70 cụm công nghiệp đang vận hành đã thu hút gần 5.000 doanh nghiệp và 43 cụm công nghiệp mới với tổng vốn đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng đang tiếp tục được thành lập.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: PV.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh hạ tầng là Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) giai đoạn I rộng 76,92 ha đã thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như máy chủ AI server, thiết bị điện tử thông minh và cơ khí chính xác. Tại đây, Tổ hợp Technopark Việt Nam - Nhật Bản do Tập đoàn N&G Việt Nam và Công ty Onaga (Nhật Bản) phát triển đã đưa nhà máy đầu tiên đi vào sản xuất, đồng thời tổ chức đào tạo chứng chỉ hàng không vũ trụ AS9100 cho các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp FDI, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo để khởi công tiếp Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 2 vào cuối năm 2026.

Song song với hạ tầng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết thành phố đang triển khai đồng bộ hệ thống chính sách dựa trên Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026–2030 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố cụ thể hóa Luật Thủ đô về hỗ trợ kinh tế tư nhân.

Các giải pháp này hướng tới mục tiêu hỗ trợ trực tiếp từ 200 đến 500 lượt doanh nghiệp mỗi năm thông qua việc giảm tiền thuê đất hạ tầng, cấp tín dụng ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, hỗ trợ chi phí tư vấn đạt chuẩn quốc tế như IATF 16949 hay AS9100, đào tạo nhân lực theo mô hình sản xuất tinh gọn và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, thành phố cũng đã giới thiệu danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư, bao gồm 23 dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp và 61 dự án công nghệ cao tại Hòa Lạc.

CHUYỂN DỊCH TỪ XÚC TIẾN SỰ KIỆN SANG LIÊN KẾT THỰC CHẤT

Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA), nhận định việc thu hút đầu tư trong giai đoạn mới cần chuyển từ tăng trưởng quy mô sang nâng cao chất lượng và hiệu quả lan tỏa.

Theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị, mỗi dự án FDI tại Hà Nội cần trở thành hạt nhân dẫn dắt hệ sinh thái, ưu tiên các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, vật liệu mới, công nghiệp xanh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng tại chỗ.

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch HANSIBA - Ảnh: PV.

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Thủ đô đã từng bước cung ứng cho các tập đoàn lớn như Viettel, FPT, Phenikaa, Hanwha Aero Engines, Canon hay Denso. Tuy nhiên, số lượng nhà cung ứng trực tiếp và lâu dài cho các tập đoàn quốc tế vẫn còn hạn chế do khoảng cách về công nghệ, quản trị và quy mô đơn hàng.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Vân cho rằng hoạt động xúc tiến đầu tư cần chuyển mạnh từ tính chất sự kiện sang xây dựng cơ chế liên kết cung ứng có chiều sâu. Theo đó, các tập đoàn FDI cần công bố công khai nhu cầu mua hàng và tiêu chuẩn kỹ thuật, trong khi doanh nghiệp Việt Nam được hỗ trợ đánh giá và nâng cấp năng lực để đáp ứng.

Để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Thủ đô thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, Phó Chủ tịch HANSIBA kiến nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới máy móc, tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển nhà máy thông minh. Đồng thời, cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao gắn với nhu cầu thực tiễn của các trường đại học, tháo gỡ nút thắt về vốn dài hạn và hình thành mạng lưới liên kết vùng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng thành phố, ông Nguyễn Vân nhấn mạnh thu hút FDI chất lượng cao và phát triển doanh nghiệp nội địa là hai mặt của một chiến lược phát triển công nghiệp bền vững. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, các chương trình hợp tác sẽ được đo lường bằng những đơn hàng cụ thể, giúp doanh nghiệp Thủ đô nâng cao năng lực tự chủ và khẳng định vị thế trên bản đồ sản xuất toàn cầu.