Hà Nội: Tăng tốc thi công hồ điều hòa gần 500 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm (phường Đông Ngạc, Tp.Hà Nội) do Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước, hỗ trợ điều tiết, tăng cường khả năng trữ nước, nâng cao năng lực tiêu thoát cũng như giảm ngập úng cho khu vực, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh cho dự án.

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026, ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay dự án dần thành hình. Hiện các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời kiểm soát chất lượng, khối lượng đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm được xây dựng trên khu đất khoảng 9ha tại phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội do Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội (Ban nông nghiệp) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước, hỗ trợ điều tiết, tăng cường khả năng trữ nước, nâng cao năng lực tiêu thoát cũng như giảm ngập úng cho khu vực.

Để thực hiện dự án, tổng diện tích giải phóng mặt bằng phải thu hồi để phục vụ thi công dự án là: 98.480,8m2 nằm trên địa bàn phường Đông Ngạc. Ngày 21/3, UBND phường Đông Ngạc đã bàn giao 100% mặt bằng cho Ban Quản lý dự án.

Thông tin từ Ban nông nghiệp, đơn vị đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công là tập đoàn Vingroup. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với UBND phường Đông Ngạc hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để làm căn cứ chi trả tiền cho người dân.

Đến thời điểm hiện tại UBND phường Đông Ngạc đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư của 142/167 hộ dân.

Theo Ban nông nghiệp, đến thời điểm hiện tại thi công đào, kè lòng hồ; Gom đất màu, đất hữu cơ, thi công, phát quang dọn dẹp mặt bằng đạt 96%; Làm đường công vụ đạt 100%, đào lòng hồ, đào đất hạ cấp, đào đất xung quanh hồ: 83.256m3, vận chuyển đất cấp 2 đến bãi trữ: 77.756m3. (đạt 19%).

Theo thiết kế, xung quanh hồ sẽ được bố trí hệ thống đường dạo, chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Bên cạnh chức năng kỹ thuật, các hồ điều hòa còn góp phần cải thiện vi khí hậu, tăng diện tích không gian xanh và cải thiện mĩ quan đô thị, qua đó tạo môi trường sống bền vững cho người dân khu vực.

Theo đó, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công bố trí tăng cường thêm các đội thi công 3 ca 4 kíp , đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải kiểm soát chất lượng, khối lượng đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, các hạng mục của dự án đang được triển khai đồng loạt để đảm bảo tiến độ.

Hàng loạt xe tải vận chuyển đất cấp 2 đến bãi trữ.

Xe tải ra vào liên tục dự án.

Dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 (hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa năm 2026). Sau khi hoàn thành, sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước, hỗ trợ điều tiết, tăng cường khả năng trữ nước, nâng cao năng lực tiêu thoát cũng như giảm ngập úng cho khu vực, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh cho dự án.